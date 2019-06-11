Фото дня: Samsung запатентувала незвичний смартфон з розсувним екраном

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Samsung запатентувала незвичний смартфон
Samsung запатентувала незвичний смартфон / digitaltrends.com

Компанія Samsung була однією із перших виробників, що почали працювати над технологією гнучкого дисплея для смартфонів. Тепер компанія працює над новою революційною технологією - смартфон з розсувним екраном.

Як пише Letsgodigital, компанія Samsung Electronics подала патент до Всесвітнього відомства з інтелектуальної власності заявку на реєстрацію оригінального смартфона.

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Це електронний пристрій, що включає гнучкий дисплей із зоною, що розширюється. Це буде гнучкий дисплей, який можна висувати, збільшуючи поверхню екрану.

Що сказано в патенті. Кампанія описала механізм, але чітко не вказала дизайн. Тож ймовірно, кінцевий варіант матиме інший зовнішній вигляд.

В розкладеному стані площа поверхні збільшується до 60%. Механізм може бути ручним, напівавтоматичним або автоматичним. Для цього на боковій панелі пристрою можна розмістити окрему кнопку.

Samsung

Унікальний патент Samsung

Наразі це всі деталі. Подробиці, найімовірніше, виробник повідомить незабаром.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung
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