Google оголосила про закриття Play Music і запропонувала користувачам альтернативу

Google не раз закривала власні сервіси, відтак віртуальне "кладовище" компанії часто поповнюється новими проєктами. Частіше мова йде про маловідомі додатки, але цього раз "під ніж" потрапила потоковая музична платформа Play Music, відома користувачам Android з 2011 року. У своєму офіційному блозі компанія пояснила причину такого рішення і запропонувала користувачам "переїхати" в новий додаток.

Що замінить Google Play Music

Про те, що Play Music збираються закрити, було відомо вже давно. За заявою Google, місце Play Music у фірмовій екосистемі незабаром займе сервіс YouTube Music, який працює вже певний час. Користувачі зможуть перенести туди свою цифрову бібліотеку прямо під час запуску програми або на сторінці перенесення в браузері, повідомили розробники у своєму блозі.

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Ми хочемо, щоб у всіх був час перенести свій контент і звикнути до YouTube Music, тому в майбутньому ми представимо додаткові інструкції для користувачів, які більше не будуть мати доступу до Google Play Music,

– йдеться у повідомленні компанії.

Слухачі подкастів в Google Podcasts також отримають можливість одним натисканням кнопки перенести свої підписки.

Детальніше про перенесення можна дізнатися з цього відео:

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Переваги YouTube Music

Каталог YouTube Music містить понад 50 мільйонів офіційних композицій. У порівнянні з Google Play Music, на новій платформі в одному плейлисті можна зберегти до 5000 пісень замість 1000, а кількість доступних для завантаження треків збільшено з 50 000 до 100 000.

Щоб користуватися YouTube Music без реклами, можна оформити підписку Premium вартістю 99 гривень на місяць за індивідуальний план та 149 гривень за сімейний варіант.

При переході на нову платформу користувачі платної версії Google Play Music автоматично отримають продовження оформленої раніше підписки. Точна дата закриття старого сервісу не повідомляється – відомо, що це відбудеться "пізніше в цьому році".

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