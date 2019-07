Google опублікувала відео з російськими матами

Компанія Google випустила відео під назвою See yourself at Google ще 26 червня, однак російськомовні користувачі виявили цікаву деталь в ролику. Зауважимо, на відео показана "внутрішня кухня" робити в компанії, а також запрошення на роботу в Google.

Що сталося? Як повідомляє TJournal, ролик опублікували на YouTube та в Twitter, і на перший погляд в ньому не було нічого незвичайного. Читайте також: YouTube блокує навчальні відео про комп'ютерну безпеку Але кілька днів по тому співробітник компанії JFrog Барух Садогурський закликав російськомовних користувачів звернути увагу на рядки коду на 16 секунді. Виявилося, що там є російський мат: "govno jopa barebuh suka" в 33 рядку і "pidar gopa" в 36 рядку. pic.twitter.com/5I8TuKQxOm — JBaruch (@jbaruch) 3 липня 2019 р. govno jopa suka? pic.twitter.com/SopoZNWb65 — Malik Kekenov (@MaliKekenov) 3 липня 2019 р. cyka blyat — left the building, - esquire (@0xcafebebe) 3 липня 2019 р. Судячи з усього, лайливі слова в коді написав не співробітники Google. Компанія використала готовий ролик зі стокового сайту Shutterstock, на якому розміщують відео на продаж. Ліцензія на ролик в максимальній якості коштує 179 доларів (близько 4 600 гривень). Повний ролик See yourself at Google – дивіться відео Пояснення авторів відео. Арт-директор петербурзької відеокомпанії Treedeo, яка створила стоковий ролик, заявив, що не знав, що їх роботу, яку опубліковали в 2017 році, використовувала Google. Він зазначив, що тепер в Treedeo перевірятимуть ролики перед публікацією на стоковому сайті. Ми в шоці. Факт, ми писали всяку єресь, але не могли припустити, що актор буде писати таке. Ми навіть не передивлялися код,

– зауважив арт-директор Treedeo Олександр Ігнатьєв.