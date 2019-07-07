Google опублікувала відео з російськими матами

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Google опублікувала відео з російськими матами
Google опублікувала відео з російськими матами / Rawpixel

Компанія Google випустила відео під назвою See yourself at Google ще 26 червня, однак російськомовні користувачі виявили цікаву деталь в ролику. Зауважимо, на відео показана "внутрішня кухня" робити в компанії, а також запрошення на роботу в Google.

Що сталося? Як повідомляє TJournal, ролик опублікували на YouTube та в Twitter, і на перший погляд в ньому не було нічого незвичайного.

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Але кілька днів по тому співробітник компанії JFrog Барух Садогурський закликав російськомовних користувачів звернути увагу на рядки коду на 16 секунді. Виявилося, що там є російський мат: "govno jopa barebuh suka" в 33 рядку і "pidar gopa" в 36 рядку.

Судячи з усього, лайливі слова в коді написав не співробітники Google. Компанія використала готовий ролик зі стокового сайту Shutterstock, на якому розміщують відео на продаж. Ліцензія на ролик в максимальній якості коштує 179 доларів (близько 4 600 гривень).

Повний ролик See yourself at Google – дивіться відео

Пояснення авторів відео. Арт-директор петербурзької відеокомпанії Treedeo, яка створила стоковий ролик, заявив, що не знав, що їх роботу, яку опубліковали в 2017 році, використовувала Google. Він зазначив, що тепер в Treedeo перевірятимуть ролики перед публікацією на стоковому сайті.

Ми в шоці. Факт, ми писали всяку єресь, але не могли припустити, що актор буде писати таке. Ми навіть не передивлялися код,
– зауважив арт-директор Treedeo Олександр Ігнатьєв.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Google
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