Google припиняє підтримку Android для Huawei

Американська корпорація Google припиняє бізнес-співпрацю з китайською компанією Huawei після внесення її до чорного списку урядом США.

Для китайської компанії буде обмежено доступ до технологій і програмного забезпечення Google. Це означає, що гаджети Huawei не отримуватимуть оновлення операційної системи Android. Крім того, власники таких смартфонів втратять доступ до додатків від Google, наприклад, Google Play і Gmail, повідомив телеканал NBC News.

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Наголошується, що для гаджетів китайської компанії як і раніше буде доступна версія операційної системи Android з відкритим кодом, яка перебуває у вільному доступі.

Скандал навколо Huawei

Все почалося після того, як Центральне розвідувальне управління США звинуватило компанію в отриманні спонсорування від влади Китаю. До цього Сполучені Штати та Австралія звинувачували Huawei в технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання.

Американські офіційні особи неодноразово закликали своїх європейських колег подумати про доцільність участі китайських компаній у розвитку мереж 5G в Європі.

15 травня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури Сполучених Штатів від іноземних загроз. Пізніше стало відомо, що Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei і пов'язані з нею юридичні особи в свій чорний список через загрозу національній безпеці.

У Huawei назвали указ Трампа "неприйнятним" і відповіли, що готові укласти угоди з низкою країн, в тому числі з Британією, про недопущення шпигунства, щоб отримати доступ до контрактів, пов'язаних з розвитком мереж 5G.

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