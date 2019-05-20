Google припиняє співпрацю з Huawei: офіційна позиція китайської компанії

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Google припиняє співпрацю з Huawei
Google припиняє співпрацю з Huawei / lifehacker.com

В американських ЗМІ з’явилась інформація, що компанія Google припиняє співпрацю з Huawei. У прес-службі компанії в Україні вже виступили з офіційною заявою.

Співпрацю між компаніями призупинили після співпраці Google з Huawei після заяви президента Дональда Трампа про внесення компанії у чорний список.

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У своїй заяві Huawei заявила, що компанія зробила значний внесок у розвиток операційної системи Android.

"Ми тісно співпрацювали з відкритою платформою для розробки екосистеми, яка є необхідною як для користувачів, так і для розвитку галузі в цілому",  – наголосили у китайській компанії.

Як це позначиться на користувачах. У Huawei також пообіцяли, що компанія буде продовжувати надавати оновлення безпеки для усіх смартфонів та планшетів, що вийшли під брендами Huawei і Honor.

В Android також запевнили, що сервіси Google Play та система безпеки Google Play Protect, продовжуватимуть працювати на пристроях компанії Huawei.

Що відомо про скандал? Китайського виробника звинуватили в технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Окрім того, американські виробники закликали європейських компаній не співпрацювати з китайським виробником у впровадженні 5G в Європі.

Згодом Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei у чорний список через загрозу національній безпеці. Тим часом у Huawei назвали такий крок неприйнятним та заявили про готовність укласти угоду про недопущення шпигунства, щоб отримати доступ до контрактів, пов'язаних з розвитком мереж 5G.

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Теги: Huawei Новини Техно Техно IT-бізнес
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