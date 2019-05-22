Гра EVE Online вийде на iOS та Android: перший трейлер та дата виходу

Гра EVE Online стала однією з перших в колись інноваційному жанрі масових багатокористувацьких онлайн-ігор. Проект вперше побачив світ в 2003 році, і ось культова гра через 16 років добереться й до мобільних пристроїв.

Що відомо про нову гру? Як повідомляє Wccftech, у 2017 році китайський видавець NetEase і розробник Crowd Control Productions анонсували свою нову розробку для мобільних пристроїв під робочою назвою Project Aurora.

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За останні роки проект отримав офіційну назву EVE Online: Infinite Galaxy, а тепер і обзавівся першим трейлером.

Трейлер гри EVE Online: Infinite Galaxy – дивіться відео

Геймплей. Розробники обіцяють реалізувати в грі більше 8 000 зоряних систем, які можна буде підкорювати на сотні різних кораблів. Ролик також демонструє деякі можливості гри: так, в ній виразно з'являться механіки збору ресурсів, торгівлі, екіпіровки свого зорельота і, звичайно ж, бойова система.

Дата виходу. Зауважимо, гра вийде до кінця цього року на смартфонах під управлінням iOS та Android.

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