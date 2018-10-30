Хелловінський розпродаж в Steam: на які ігри Valve робить знижку
Компанія Valve на честь Хелловіну влаштувала розпродаж ігор в сервісі Steam. Відзначимо, геймерам пропонують знижки на хоррори, а акція триватиме до кінця тижня.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Steam.
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Список акційних ігор дійсно великий, але Техно 24 підібрав для вас найцікавіші пропозиції.
- The Witcher 3: Wild Hunt – 231 гривня (- 60%)
- DARK SOULS III Deluxe Edition – 404 гривні (- 70%)
- Football Manager 2019 – 719 гривень (- 10% за попереднє замовлення)
- Friday the 13th: The Game – 71 гривня (- 85%)
- Shadow of the Tomb Raider – 613 гривень (- 34%)
- Dead by Daylight: Halloween Edition – 183 гривні (- 55%)
- Jurassic World Evolution – 939 гривень (- 35%)
- Warhammer: Vermintide 2 – 189 гривень (- 50%)
- 7 Days to Die – 118 гривень (- 64%)
- Metro Redux Bundle – 140 гривень (- 75%)
- Dead by Daylight: Halloween Edition – 183 гривні (- 55%)
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat – 83 гривні (- 70%)
- Killing Floor 2 – 125 гривень (- 67%)
- Dead by Daylight - Shattered Bloodline – 90 гривень (- 30%)
- Black Mesa – 112 гривень (- 60%)
- Devil May Cry HD Collection – 494 гривні (- 34%)
- Mortal Kombat X – 94 гривні (- 66%)
- Strange Brigade – 387 гривень (- 33%)
- Total War: WARHAMMER II - Curse of the Vampire Coast – 269 гривень (- 10%)
Окрім того, раніше Техно 24 повідомляв, що Valve планує ще два масштабні розпродажі, які заплановані з 21 по 27 листопада та з 20 грудня по 3 січня.
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Джерело: Техно
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