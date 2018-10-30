Хелловінський розпродаж в Steam: на які ігри Valve робить знижку

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Хелловінський розпродаж в Steam
Хелловінський розпродаж в Steam / Фото з вільних джерел

Компанія Valve на честь Хелловіну влаштувала розпродаж ігор в сервісі Steam. Відзначимо, геймерам пропонують знижки на хоррори, а акція триватиме до кінця тижня.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Steam.

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Список акційних ігор дійсно великий, але Техно 24 підібрав для вас найцікавіші пропозиції.

  1. The Witcher 3: Wild Hunt – 231 гривня (- 60%)
  2. DARK SOULS III Deluxe Edition – 404 гривні (- 70%)
  3. Football Manager 2019 – 719 гривень (- 10% за попереднє замовлення)
  4. Friday the 13th: The Game – 71 гривня (- 85%)
  5. Shadow of the Tomb Raider – 613 гривень (- 34%)
  6. Dead by Daylight: Halloween Edition – 183 гривні (- 55%)
  7. Jurassic World Evolution – 939 гривень (- 35%)
  8. Warhammer: Vermintide 2 – 189 гривень (- 50%)
  9. 7 Days to Die – 118 гривень (- 64%)
  10. Metro Redux Bundle – 140 гривень (- 75%)
  11. Dead by Daylight: Halloween Edition – 183 гривні (- 55%)
  12. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat – 83 гривні (- 70%)
  13. Killing Floor 2 – 125 гривень (- 67%)
  14. Dead by Daylight - Shattered Bloodline – 90 гривень (- 30%)
  15. Black Mesa – 112 гривень (- 60%)
  16. Devil May Cry HD Collection – 494 гривні (- 34%)
  17. Mortal Kombat X – 94 гривні (- 66%)
  18. Strange Brigade – 387 гривень (- 33%)
  19. Total War: WARHAMMER II - Curse of the Vampire Coast – 269 гривень (- 10%)

Окрім того, раніше Техно 24 повідомляв, що Valve планує ще два масштабні розпродажі, які заплановані з 21 по 27 листопада та з 20 грудня по 3 січня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Хелловін Ігри
Джерело: Техно
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