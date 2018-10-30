Компанія Valve на честь Хелловіну влаштувала розпродаж ігор в сервісі Steam. Відзначимо, геймерам пропонують знижки на хоррори, а акція триватиме до кінця тижня.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Steam.

Читайте також: Хелоуїнський розпродаж від Sony: які ігри стали доступнішими

Список акційних ігор дійсно великий, але Техно 24 підібрав для вас найцікавіші пропозиції.

The Witcher 3: Wild Hunt – 231 гривня (- 60%) DARK SOULS III Deluxe Edition – 404 гривні (- 70%) Football Manager 2019 – 719 гривень (- 10% за попереднє замовлення) Friday the 13th: The Game – 71 гривня (- 85%) Shadow of the Tomb Raider – 613 гривень (- 34%) Dead by Daylight: Halloween Edition – 183 гривні (- 55%) Jurassic World Evolution – 939 гривень (- 35%) Warhammer: Vermintide 2 – 189 гривень (- 50%) 7 Days to Die – 118 гривень (- 64%) Metro Redux Bundle – 140 гривень (- 75%) Dead by Daylight: Halloween Edition – 183 гривні (- 55%) S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat – 83 гривні (- 70%) Killing Floor 2 – 125 гривень (- 67%) Dead by Daylight - Shattered Bloodline – 90 гривень (- 30%) Black Mesa – 112 гривень (- 60%) Devil May Cry HD Collection – 494 гривні (- 34%) Mortal Kombat X – 94 гривні (- 66%) Strange Brigade – 387 гривень (- 33%) Total War: WARHAMMER II - Curse of the Vampire Coast – 269 гривень (- 10%)

Окрім того, раніше Техно 24 повідомляв, що Valve планує ще два масштабні розпродажі, які заплановані з 21 по 27 листопада та з 20 грудня по 3 січня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно