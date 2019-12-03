"Китайський стандарт": країни ООН застосують алгоритми розпізнавання обличчя в містах

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Застосування технології розпізнавання обличчя набула широкого поширення. Відтак китайські компанії почали здійснювати активний вплив на міжнародні стандарти щодо цієї технології. З розумними ліхтарями схема вже спрацювала.

Китайські компанії намагаються зробити національний стандарт в області розпізнавання осіб загальносвітовим, і ці зусилля виходять далеко за рамки технічних специфікацій, стверджує газета Financial Times з посиланням на документи, подані в Міжнародний союз електрозв'язку при ООН (International Telecommunication Union, ITU).

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Зазвичай ITU займається узгодженням технічних деталей - наприклад, зараз чиновники завантажені регламентуванням орбіт для 40 тисяч супутників Starlink Ілона Маска.

Але у випадку з розпізнаванням осіб китайські виробники систем спостереження – ZTE, Dahua і China Telecom – бачать своє завдання значно ширше. І питання виходить в політичну площину.

Як Китай просуває свою технологію

Наприклад, в документах, які потрапили до редакції FT, вказані конкретні кейси для використання розумних камер. Це допомога поліції в пошуку злочинців, роботодавцям - в стеженні за співробітниками, а також розпізнавання конкретної людини в натовпі. Для останнього, очевидно, системі доведеться розпізнати всіх перехожих.

Стандарти ITU не є обов'язковими, проте вони відкривають доступ на ринки країн, що розвиваються. Нерідко влади там орієнтуються на вказівки і рекомендації Союзу, оскільки розробляти власні регламенти занадто дорого.

До чого тут протести в Гонконгу

Крім того, FT нагадує, що у китайських компаній вже є досвід ефективної взаємодії в цій сфері. У червні нинішнього року був схвалений запропонований ZTE і China Mobile стандарт розумних вуличних ліхтарів. У ньому, зокрема, описується дизайн освітлювального елементу від ZTE, а також можливість установки систем відеомоніторингу. Якраз такі стовпи валили на землю протестувальники в Гонконгу, підозрюючи, що ліхтарі розпізнають всіх незадоволених політикою Китаю.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно ООН Протести у Гонконгу Штучний інтелект Китай
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