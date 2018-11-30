Китайці випустили недорогий зволожувач повітря з цікавим дизайном

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Зволожувач повітря Cubot AD36
Зволожувач повітря Cubot AD36 / ixbt.com

Китайська компанія Cubot представила новий зволожувач повітря Cubot AD36. Він виготовлений у цікавому дизайні вази, тож вдало впишеться в інтер’єр.

Про це пише ixbt.com.

Зволожувач підтримує функцію дифузора, тобто його можна використовувати для ароматерапії з ефірними оліями.

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Корпус Cubot AD36 виготовлений із поліпропілену, який не шкідливий для користувачів. Він стилізований під дерево з оригінальною текстурою.

Пристрій працює дуже тихо, тож не заважатиме користувачам під час сну. Передбачена можливість установки семи ступенів підсвічування.

Ємність резервуара для рідини становить 400 мл.

Cubot AD36

Cubot AD36 можна використовувати для ароматерапії

Вартість зволожувача Cubot AD36 становить 30 євро (майже тисяча гривень).

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Теги: Техно Побутова техніка Китай
Джерело: Техно
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