Коли запрацює цифровий паспорт: Зеленський назвав терміни

Застосунок з державними послугами Дія нарешті запустили в Україні. Під час презентації був присутній президент Володимир Зеленський. За його словами, вже зовсім незабаром українці зможуть користуватись цифровим посвідченням особи.

За словами президента, ID-картка буде доступною онлайн.

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Коли пригодиться

Як розповів Зеленський, цей електронний документ стане в нагоді у таких випадках:

Під час поїздок залізницею або при польотах;

На пошті;

Під час медичного обслуговування;

Для банківських операцій;

Для пред’явлення документа, що посвідчує особу, поліції;

Під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг;

Під час повернення сплаченої за товар грошової суми;

Під час придбання алкоголю та тютюну для підтвердження віку.

Щоправда, наразі електронна ID-картка поки не замінить повністю фізичний паспорт.

Коли запрацює цифровий паспорт

Як пообіцяв Зеленський, цифровий паспорт стане доступним для усіх українців вже до кінця зими, тобто вже через кілька тижнів.

Презентація застосунку "Дія": відео

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