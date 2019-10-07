Користувачі почали скаржитися на iPhone 11

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Користувачі почали скаржитися на iPhone 11
Користувачі почали скаржитися на iPhone 11 / Comfy

Смартфони лінійки iPhone 11 з'явилися в продажу відносно нещодавно, однак користувачі вже почали скаржитися на офіційному форумі вендора. Головною причиною невдоволення власників смартфонів стали дисплеї: вони почали дуже швидко втрачати товарний вигляд під час щоденного використання.

Що сталося? На сайті технічної підтримки Apple з'явилося обговорення, присвячене проблемам з новими смартфонами вендора, включаючи iPhone 11 та iPhone 11 Pro.

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Користувачі заявляють, що екрани пристроїв швидко вкрилися подряпинами, незважаючи на відсутність контакту з ключами, дріб’язком та іншими гострими предметами при носінні ґаджетів в кишенях. Фотографії своїх пристроїв "постраждалі" продовжують прикріплювати до постів у відповідній темі, яка налічує вже 10 сторінок.

Пластиковий чохол для ключів подряпав дисплей iPhone 11 Pro Max на телефоні друга настільки глибоко, що залишену мітку ви можете відчути на дотик,
– йдеться в одному з відгуків на сайті GottaBeMobile.

 

 

Чим могли бути сприченені проблеми? Раніше виробник заявляв про високу міцність скла iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max, але без уточнення деталей. На думку деяких коментаторів, йшлося про захист від відколів і тріщин, а не подряпин.

Крім того, поки немає даних, чи носить проблема системний характер або це тільки поодинокі випадки, викликані агресивною експлуатацією смартфонів.

Реакція виробника. Компанія Apple ситуацію з подряпинами на дисплеях поки не прокоментувала.

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blog_ava
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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно iPhone 11 Apple iPhone
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