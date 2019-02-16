Lenovo випускатиме музичні смартфони: що про це відомо

В мережі з'явилася інформація, що компанія Lenovo найближчим часом може представити новий бренд мобільних пристроїв. За наявними даними, новий підрозділ отримає назву Lemeng Mobile та спеціалізуватиметься на музичних смартфонах.

Щоправда кілька років тому від бренду Lemeng Mobile в силу низки причин керівництво компанії вирішило відмовитися. І ось тепер ресурс Gizmochina повідомляє, що дане ім'я може отримати друге життя.

Читайте також: Медалі для Олімпіади 2020 зроблять із використаних смартфонів

Під маркою Lemeng Mobile, імовірно, будуть продаватися музичні смартфони. Такі апарати запропонують покращену якість звуку і низку додаткових функцій, розрахованих на меломанів.

Втім, сама Lenovo ситуацію ніяк не коментує. Тому є ймовірність, що повторний запуск бренду Lemeng Mobile не відбудеться.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно