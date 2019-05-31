Meizu випустила бюджетні навушники із USB Type-C за 20 доларів

Компанія Meizu представила не лише новий смартфон Meizu 16Xs, але й бюджетні навушники Meizu EP2C. Новинка підключається до ґаджетів за допомогою USB Type-C, тож вони працюють із пристроями, позбавленими 3,5 мм роз’єму.

Характеристики. Як розповіли у компанії, навушники отримали вигнутий дизайн. Таким чином звук точніше направляється у вухо. Також їх має бути зручніше носити, адже навушник краще "сідає" у вухо і прилягає до раковини.

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Зовнішня частина Meizu EP2C виконана з матеріалу PC + ABS, завдяки чому навушники стійкі до забруднень. А внутрішню частину створили із високоеластичної гуми.

Ціна. Заявлена вартість Meizu EP2C – 129 юанів ( це 20 доларів або 500 гривень).

Навушники Meizu EP2C

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