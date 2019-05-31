Meizu випустила бюджетні навушники із USB Type-C за 20 доларів

240 Читать новость на русском
Навушники Meizu EP2C
Навушники Meizu EP2C

Компанія Meizu представила не лише новий смартфон Meizu 16Xs, але й бюджетні навушники Meizu EP2C. Новинка підключається до ґаджетів за допомогою USB Type-C, тож вони працюють із пристроями, позбавленими 3,5 мм роз’єму.

Характеристики. Як розповіли у компанії, навушники отримали вигнутий дизайн. Таким чином звук точніше направляється у вухо. Також їх має бути зручніше носити, адже навушник краще "сідає" у вухо і прилягає до раковини.

Читайте також:  Xiaomi Mi Band 4 знову засвітився на фото у робочому стані

Зовнішня частина Meizu EP2C виконана з матеріалу PC + ABS, завдяки чому навушники стійкі до забруднень. А внутрішню частину створили із високоеластичної гуми.

Ціна. Заявлена вартість Meizu EP2C – 129 юанів ( це 20 доларів або 500 гривень).

Meizu EP2C

Навушники Meizu EP2C

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Відмова від куріння: як зміниться організм
сьогодні
14341
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Meizu
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором
сьогодні 12:02 Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором
1814
Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть у нагоді
сьогодні 08:02 Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть у нагоді
4617
Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна
30 травня 12:05 Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна
793
Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
29 травня 21:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
1192
Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
27 травня 21:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
Ірина Полицька 863
Новини
Більше новин
Залиште відгук