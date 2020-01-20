Microsoft додасть в Windows 10 функцію кросплатформенності

Хоча компанія Microsoft відмовилась від розробки власної мобільної операційної системи, виробник софту прагне розширити функціональність Windows 10, щоб її могли комфортно використовувати власники смартфонів. За даними джерел, додаток Your Phone незабаром отримає нову функцію для спільної роботи пристроїв на базі Windows 10, iOS та Android.

Що відомо про функцію

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На сайті корпорації розробникам вдалося виявити набір параметрів, який передбачає не тільки можливість прямої відправки файлів зі смартфона на комп'ютер в додаток Your Phone, але і використання загального буфера обміну, повідомляє SlashGear.

Скопійовані через контекстне меню або за допомогою поєднання Ctrl+C файли і фрагменти тексту можна буде вставити в мобільний додаток, підключений до того ж облікового запису Microsoft.



В Windows 10 з'явиться можливість швидкого обміну файлами між різними пристроями

Функціонал додатку

Зауважимо, раніше додаток Your Phone давав змогу не тільки переглядати повідомлення зі смартфона на екрані ноутбука або комп'ютера з Windows 10, але і здійснювати дзвінки c PC. Тепер же Microsoft сконцентрувалася на розширенні функціональності додатку.

Дата релізу нової функції

Дата релізу оновленої версії кросплатформенного додатку ще не оголошена.

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