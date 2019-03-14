Наш суперзум кращий, ніж у Huawei P30 Pro, – запевнили в Oppo і показали докази

Після того, як Huawei похвалилась можливостями камери майбутнього флагмана P30, бренд Oppo вирішив теж показати, на що здатна камера смартфона Oppo Reno.

Як і Huawei, Oppo звертає увагу на роботу суперзуму, та запевняє, що їхній смартфон збільшує краще, ніж Huawei P30 Pro.

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Що відомо про Oppo Reno. Новинка буде оснащена процесором Qualcomm Snapdragon 710. Діагональ екрану становить 6,4 дюйма з роздільною здатністю Full HD +. Що стосується камери, то вона має три модулі, роздільна здатність основної – 48 Мп. Також камера отримає 10-кратний зум, можливостями якого і вихваляється Oppo. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.



Можливості зуму дійсно вражають



Фото зроблені вдень, але при похмурій погоді



Новинку представлять 10 квітня

Прем’єра. Смартфон буде доступний в чотирьох кольорах: чорному, фіолетовому, рожевому та зеленому. Анонс заплановано на 10 квітня.

Що це за фото. Знімки були зроблені з використанням суперзуму. Усі фото були зроблені вдень, на вулиці, коли погода була похмурою.



Усі фото зроблені на Oppo Reno

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