Наш суперзум кращий, ніж у Huawei P30 Pro, – запевнили в Oppo і показали докази
Після того, як Huawei похвалилась можливостями камери майбутнього флагмана P30, бренд Oppo вирішив теж показати, на що здатна камера смартфона Oppo Reno.
Як і Huawei, Oppo звертає увагу на роботу суперзуму, та запевняє, що їхній смартфон збільшує краще, ніж Huawei P30 Pro.
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Що відомо про Oppo Reno. Новинка буде оснащена процесором Qualcomm Snapdragon 710. Діагональ екрану становить 6,4 дюйма з роздільною здатністю Full HD +. Що стосується камери, то вона має три модулі, роздільна здатність основної – 48 Мп. Також камера отримає 10-кратний зум, можливостями якого і вихваляється Oppo. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.
Можливості зуму дійсно вражають
Фото зроблені вдень, але при похмурій погоді
Новинку представлять 10 квітня
Прем’єра. Смартфон буде доступний в чотирьох кольорах: чорному, фіолетовому, рожевому та зеленому. Анонс заплановано на 10 квітня.
Що це за фото. Знімки були зроблені з використанням суперзуму. Усі фото були зроблені вдень, на вулиці, коли погода була похмурою.
Усі фото зроблені на Oppo Reno
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