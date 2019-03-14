Наш суперзум кращий, ніж у Huawei P30 Pro, – запевнили в Oppo і показали докази

129 Читать новость на русском
Смартфон Oppo Reno
Смартфон Oppo Reno / m.weibo.cn

Після того, як Huawei похвалилась можливостями камери майбутнього флагмана P30, бренд Oppo вирішив теж показати, на що здатна камера смартфона Oppo Reno.

Як і Huawei, Oppo звертає увагу на роботу суперзуму, та запевняє, що їхній смартфон збільшує краще, ніж Huawei P30 Pro.

Читайте також:  Як насправді знімає Huawei P30: фото зі суперзбільшенням

Що відомо про Oppo Reno. Новинка буде оснащена процесором Qualcomm Snapdragon 710. Діагональ екрану становить 6,4 дюйма з роздільною здатністю Full HD +. Що стосується камери, то вона має три модулі, роздільна здатність основної – 48 Мп. Також камера отримає 10-кратний зум, можливостями якого і вихваляється Oppo. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

Фото на Oppo Reno
Можливості зуму дійсно вражають

Oppo Reno
Фото зроблені вдень, але при похмурій погоді

Фото зроблені на Oppo Reno
Новинку представлять 10 квітня

Прем’єра. Смартфон буде доступний в чотирьох кольорах: чорному, фіолетовому, рожевому та зеленому. Анонс заплановано на 10 квітня.

Що це за фото. Знімки були зроблені з використанням суперзуму. Усі фото були зроблені вдень, на вулиці, коли погода була похмурою.

Фото зроблені на Oppo Reno
Усі фото зроблені на Oppo Reno

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії
сьогодні
5133
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Oppo Huawei
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
сьогодні 18:03 5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
1892
Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
сьогодні 10:02 Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
4158
Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
12 березня 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
765
Всесвітня мережа: Google створив дудл з нагоди її 30-річчя
12 березня 10:51 Всесвітня мережа: Google створив дудл з нагоди її 30-річчя
1952
Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
10 березня 20:09 Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
821
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук