Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року

Техно 24 продовжує підсумовувати 2019 рік. Вирішили зібрати для вас смартфони, які здивували світ новаторством та подекуди екстравагантністю. Запевняємо, ціна деяких може шокувати.

Кого у 2019 році здивуєш подвійною чи потрійною камерою, безрамковістю та бездротовою зарядкою? Це буденні речі, які є, напевно, у вас або вашого сусіда. А от гнучкий екран, камера, що обертається чи складається, смартфон-суцільний екран – саме те, що обов'язково приверне ваш, і зізнаємося, наш погляд.

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Розпочнемо зі складних гнучких смартфонів, які у 2019 році презентували декілька.

Samsung Galaxy Fold

"Ми не просто змінили форму смартфона. Ми створили майбутнє" – саме таке амбітне гасло використали в промо Samsung Galaxy Fold в Україні.

Представили смартфон у лютому і планували випустити навесні. Однак, вирішили почекати до осені, щоб остаточно доопрацювати усі недоліки. А їх було декілька – детальніше читайте тут.

Вихід цього смартфона супроводжувався скандалами – у декількох журналістів, яким дали затестити прилад, він зламався у перші ж дні.

Смартфон спершу взагалі не планували випускати у продаж в Україні. Однак згодом передумали, і 4 грудня у Києві відбулась офіційна презентація. Наразі доступне попереднє замовлення, а у продаж новинка надійде 21 грудня.

Дивіться офіційний проморолик Samsung Galaxy Fold

Характеристики

У складеному вигляді Galaxy Fold нагадує звичайний смартфон. Діагональ екрана становить 4,6 дюйма. Та він трансформується у повноцінний планшет з діагоналлю 7,3 дюйма.

Плюс такого великого екрана – багатозадачність: можуть бути відкриті одразу 3 вікна. Тож можна бавитися у гру і переписуватись у чаті.



Galaxy Fold має дві батареї / фото: ixbt

Ємність акумулятора складає 4380 мАг і складається з двох батарей.

Galaxy Fold працює на топовому 8-ядерному процесорі Snapdragon 855 у парі з 12 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна в Україні

Вартість Galaxy Fold становить 57 000 гривень. Це на 11 тисяч гривень дорожче, ніж топова версія нового iPhone 11 Pro Max (з 512 ГБ пам’яті).

Детальніше: Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold можна замовити в Україні: ціна шокує

HUAWEI Mate X

Huawei Mate X, як і Samsung Galaxy Fold офіційно представили у лютому цього року. І так само, як і корейського "колегу" через низку недопрацювань затримали перед виходом на ринок.

Спочатку Mate X мав виглядати як Galaxy Fold, проте кінцевий варіант дещо відрізняється від самсунгівського. Сам гендиректор китайської компанії Річард Ю зізнався, що його компанія створила прототип складного телефону, схожого на Samsung Galaxy Fold, але потім "знищила його", тому що "він був дуже поганим".



Великий екран Mate X розгортається назовні / фото: akket

Huawei Mate X і мороз

Власники Huawei Mate X виявили, що серед вказівок з експлуатації смартфона є одне незвичайне обмеження. Huawei попередила користувачів, що пристрій не варто складати при температурах нижче -5 градусів – у звичних зимових умовах навіть для Китаю.

Ось так вийшло: затягнули реліз, працювали над недоліками, втім все одно не доопрацювали.

Детальніше: У Huawei знайшли вирішення однієї з головних проблем гнучких смартфонів

Характеристики

Екран Huawei Mate X в складеному стані має розмір 6,6 дюймів, у розкладеному – 8 дюймів. Зі зворотного боку в складеному стані дисплей менший – з діагоналлю 6,39 дюйма. При цьому елементи управління розмістили саме на зворотному боці. Для розблокування тут є сканер відбитків пальців, розташований на бічній грані. З роз'ємів передбачений USB Type-C на нижньому торці.



Для розблокування Huawei Mate X використали сканер відбитків пальців / фото: ubr

Апаратною основою Huawei Mate X став флагманський процесор Kirin 980, є підтримка стільникових мереж п'ятого покоління завдяки модему Balong 5000 зі швидкістю завантаження до 4,6 Мбіт/с.

Huawei Mate X отримав 8 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Ціна

На офіційному сайті гнучкий смартфон можна придбати за 16 999 юанів (це 2400 доларів або майже 60 тисяч гривень). Навіть Galaxy Fold дешевший.

Escobar Fold 1 – телефон з ім'ям наркобарона

Роберто Ескобар, рідний брат всесвітньо відомого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара, представив смартфон Escobar Fold 1.

Escobar Fold 1 є найдоступнішим гнучким смартфоном 2019 року / фото: CNN.com

Характеристики смартфона

Новинка отримала 7,8-дюймовий AMOLED-дисплей, роздільна здатність якого Full HD+. Власник гаджета може скласти його навпіл зігнувши дисплей, при цьому по середині залишається значний простір. Він дещо нагадує міха акордеону.

Працює Escobar Fold 1 на процесорі Snapdragon 8150 з 6 ГБ оперативної пам'яті. За автономність новинки відповідає акумулятор на 4 000 мА-год з підтримкою швидкісної зарядки.

Ціна

Коштує Escobar Fold 1 значно дешевше, ніж попередні два смартфони, – всього 349 доларів, що фактично робить його найдоступнішим мобільним пристроєм зі складним екраном.

Хоча Роберто Ескобар відомий своїми вигадками. Тож чи існує такий смартфон взагалі – це питання. Тож надто сподіватись на цю розробку не варто.

Xiaomi Mi MIX Alpha – захмарні 108 Мп і ціна

Xiaomi Mi Mix Alpha – це смартфон, практично весь корпус якого займає дисплей, за винятком невеликої смуги для камери на тильній стороні. Екран повністю позбавлений вирізів і отворів. Динаміка йому просто не потрібно за рахунок провідності звуку.

Роздільна здатність модуля камери складає 108 Мп.



Mi Mix Alpha – це майже суцільний екран

Характеристики

Mi Mix Alpha отримав флагманський процесор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті, підтримку швидкої 40-ватної зарядки і акумулятор ємністю 4050 мАг. Смартфон сумісний з мережами п'ятого покоління 5G.



На екрані Xiaomi Mi Mix Alpha немає отворів і вирізів

Заявлена ціна під час презентації була 2 830 доларів (близько 69 000 гривень).

І хоч в компанії не назвали точну дату старту продажів новинки, та на деяких китайських сайтах вже можна придбати революційний смартфон. Точніше, оформити його попереднє замовлення.

Дивіться офіційне промо Mi Mix Alpha

Ціна передзамовлення шокує

Відомий китайський онлайновий магазин Tmall.com вже зараз пропонує придбати смартфон. І тут його ціна справді шокує. Ресурс пропонує придбати новинку за 999 999 юанів – це 140 тисяч доларів або 3.5 мільйона гривень.

Дата анонса і ціна майбутньої новинки виробником не оголошені.

Asus ZenFone 6

Особливістю Asus ZenFone 6 стала камера, яку можна обертати. Тобто ця камера може бути одночасно і основною, і фронтальною. Камеру розмістили у спеціальному модулі, який обертається.



Asus ZenFone 6 з камерою, яка обертається / фото: technoguide

Характеристики

Смартфон Asus ZenFone 6 працює на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,8 ГГц. В Україні буде доступна конфігурація з 6 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 64 ГБ.

Смартфон отримав безрамковий дисплей NanoEdge діагоналлю 6,4 дюйма. Завдяки оригінальному рішенню щодо камери, екран Asus ZenFone 6 займає 92% всієї передньої панелі.



Камера може автоматично виправляти викривлення / фото: iguides

Щодо камери, то вона складається із 48-мегапіксельного сенсора Sony IMX586 з апертурою f/1,79 та 13-мегапіксельного додаткового модуля з системою фазового автофокусування, кутом огляду 125 градусів і системою автоматичного виправлення викривлень.

Камера може зробити автопанораму та режим відстеження руху для відеозйомки об’єктів у динаміці. Також камера отримала покращений режим HDR + Enhanced для отримання яскравих фотографій при денному світлі, та режим нічної зйомки (Super Night).

Ціна

Asus ZenFone 6 можна придбати в Україні. Його вартість від 14 999 гривень.

OnePlus 7 Pro

Усю першу партію смартфонів цієї моделі розкупили всього за хвилину від стартів продажу. За цю хвилину компанія заробила мільярд юанів (близько 144 мільйонів доларів).

У чому особливість?



Камеру OnePlus 7 Pro визнають однією з кращих на ринку / фото: androidpolice

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Смартфон оснащений Fluid OLED-дисплеєм без жодного отвору чи дірки, а фронтальна камера висувається за допомогою спеціальної конструкції.

Характеристики

Основна камера має три модулі: основний модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусів) та 8 Мп телемодуль (f/2.4). Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.



OnePlus 7 Pro отримав висувну селфі-камеру / фото: android.teeech

Ціна

Вартість модифікації із 8ГБ оперативної та 256 ГБ пам'яті становить від 18 999 гривень. А топова версія із 12 + 256 ГБ оцінена у 800 євро (24 тисячі гривень).

Motorola RAZR

У 2019 в Motorola вирішили перевипустити свою культову модель Motorola RAZR. Оновлена версія RAZR зберегла класичний дизайн розкладного телефону.



Motorola оживлює забуту модель-"жабку" / фото: 3Dnews

Особливість

Пристрій складається зверху вниз, як класична жабка. Це принципово відрізняється від Galaxy Fold, який закривається зліва направо або справа наліво. Також Motorola розробила дисплей з рухомою металевою опорою, що має додати пристрою міцності.



Motorola RAZR 2019 – модернізована легенда / фото: 3Dnews

Характеристики

Новинка отримала новий шарнір, який Motorola називає "Flex View". Пристрій має 6,6-дюймовий OLED-дисплей зі співвідношенням сторін 21:9.

Працює Motorola на процесорі Qualcomm Snapdragon 710 у парі із 6 ГБ вбудованої та 128 ГБ флеш-пам’яті. Основна камера має лише один модуль – з роздільною здатністю 16 Мп. Фронтальна камера має 5 Мп. Ємність батареї складає 2510 мАг.

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Ціна

Нову версію Motorola RAZR оцінили у 1 499 доларів (37 500 гривень). Смартфон надійде у продаж у січні 2020 року.

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