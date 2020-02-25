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Поліція влаштувала обшуки в активістів Кіберальянсу

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Поліція влаштувала обшуки в активістів Кіберальянсу / informnapalm.org

Нацполіція влаштувала обшуки у громадських активістів та співзасновників організації "Український Кібер Альянс". Обшуки проводять зранку 25 лютого.

Про обшуки також заявив співзасновник організації Андрій Перевезій. В організації розцінюють ці обшуки, як політичний тиск на активістів.

До теми: Кіберполіція пропонувала журналістам шпигувати за читачами – реакція правоохоронців

"У нас з Олександр Галущенко почалися обшуки. Хто може допомогти?", – написав Перевезій.

Причина

В Українському Кібер Альянсі кажуть, що поки не мають детальної інформації, щодо причини таких дій. При цьому у коментарях повідомляють, що обшук проводить спецпідрозділ КОРД. Також працюють слідчі поліції.

Також в коментарях з’явилась інформація, що обшук відбувається на основі ухвали одеського суду. Підставою стала стаття 361 Кримінального Кодексу про "Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку".

В ухвалі також сказано, що 16 жовтня 2019 року невстановлена особа розмістила на табло одеського аеропорту фото дівчини з підписом "F*ck you, Greta".

Обшуки в Кіберальянсі

Обшуки в Кіберальянсі: причина

F*ck you, Greta – що відомо про цю історію

Нагадаємо, в Одеському міжнародному аеропорту зламати табло та розмістили напис "F*ck you, Greta" (йдеться про активістку Грету Тунберг, яка активно виступає проти польотів та закликає обирати більш екологічні види транспорту).

В адміністрації аеропорту заявили, що у системі інформаційної безпеки стався збій. На розклад рейсів та роботу аеропорту ця витівка жодним чином не вплинула.

Що відомо про Український Кібер Альянс? Це спільнота українських кіберактивістів з різних міст України. Його створили навесні 2016 року, об’єднавши дві кіберактивісти FalconsFlame і Trinity. Пізніше до альянсу приєдналася група кіберактивістів RUH8 та окремі кіберактивісти групи КіберХунта. Своєю головною метою активісти називають застосовування своїх знань та умінь для захисту України в кіберпросторі.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Грета Тунберг Кібербезпека Поліція Новини Техно Техно IT-бізнес
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