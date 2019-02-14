Потужний смартфон ZTE Axon 10 Pro вже готовий до анонсу: деталі
В базі даних Євразійської економічної комісії з'явився запис щодо сертифікації смартфона ZTE Axon 10 Pro. Реєстрація на сайті підтвердила не лише назву пристрою, але й його готовність до продажу на території Європи.
Технічні характеристики смартфона не повідомляються, повідомляє ресурс 4PDA.
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Проте, за даними інсайдерів, ZTE Axon 10 Pro отримає процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті, 6,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD +, подвійну основну камеру (16 + 20 Мп), 25-мегапіксельний селф-модуль і акумулятор ємністю 4300 мАг з підтримкою швидкої зарядки.
ZTE Axon 10 Pro невдовзі надійде у продаж
Наразі дата анонса ZTE Axon 10 Pro невідома.
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