Потужний смартфон ZTE Axon 10 Pro вже готовий до анонсу: деталі

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ZTE Axon 9 Pro
ZTE Axon 9 Pro / Фото з вільних джерел

В базі даних Євразійської економічної комісії з'явився запис щодо сертифікації смартфона ZTE Axon 10 Pro. Реєстрація на сайті підтвердила не лише назву пристрою, але й його готовність до продажу на території Європи.

Технічні характеристики смартфона не повідомляються, повідомляє ресурс 4PDA.

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Проте, за даними інсайдерів, ZTE Axon 10 Pro отримає процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті, 6,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD +, подвійну основну камеру (16 + 20 Мп), 25-мегапіксельний селф-модуль і акумулятор ємністю 4300 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

ZTE Axon 10 Pro
ZTE Axon 10 Pro невдовзі надійде у продаж

Наразі дата анонса ZTE Axon 10 Pro невідома.

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Теги: Техно Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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