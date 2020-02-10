Представили додаток, який зменшує вагу ігор на Android

Ігри на пристроях Android займають чимало вільного місця. Однак, розробники створили додаток AppStreamer, який допоможе зменшити їх вагу доволі цікавим способом.

Що відомо про додаток

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Для зменшення місця, яке займає гра, мобільний додаток AppStreamer не вимагає одночасного доступу до всіх своїх ресурсів (файлів, аудіо та відео, зображень), повідомляє Researchgate.

Сервіс AppStreamer залишає безпосередньо в накопичувачі смартфона тільки невелику необхідну частину даних. Решта закачується з віддаленого сервера по мережі за потреби.

Алгоритми AppStreamer постійно аналізують роботу мобільної гри і намагаються спрогнозувати, які дані можуть знадобитися наступного моменту.

Робота додатку в реальних умовах

Розробники протестували AppStreamer на двох популярних мобільних іграх Dead Effect 2 (3D-шутер від першої особи) та Fire Emblem Heroes (покрокова 2D рольова стратегія).

Близько 75% і 87% користувачів, що застосували AppStreamer, повідомили, що для них робота була такою ж, як якщо б гра повністю перебувала в пам'яті смартфона. Зменшення займаного місця склало 87% для Dead Effect 2 та 86% для Fire Emblem Heroes.

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