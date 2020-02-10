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Представили додаток, який зменшує вагу ігор на Android

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Представили додаток, який зменшує вагу ігор на Android / Sammobile

Ігри на пристроях Android займають чимало вільного місця. Однак, розробники створили додаток AppStreamer, який допоможе зменшити їх вагу доволі цікавим способом.

Що відомо про додаток

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Для зменшення місця, яке займає гра, мобільний додаток AppStreamer не вимагає одночасного доступу до всіх своїх ресурсів (файлів, аудіо та відео, зображень), повідомляє Researchgate.

Сервіс AppStreamer залишає безпосередньо в накопичувачі смартфона тільки невелику необхідну частину даних. Решта закачується з віддаленого сервера по мережі за потреби.

Алгоритми AppStreamer постійно аналізують роботу мобільної гри і намагаються спрогнозувати, які дані можуть знадобитися наступного моменту.

Робота додатку в реальних умовах

Розробники протестували AppStreamer на двох популярних мобільних іграх Dead Effect 2 (3D-шутер від першої особи) та Fire Emblem Heroes (покрокова 2D рольова стратегія).

Близько 75% і 87% користувачів, що застосували AppStreamer, повідомили, що для них робота була такою ж, як якщо б гра повністю перебувала в пам'яті смартфона. Зменшення займаного місця склало 87% для Dead Effect 2 та 86% для Fire Emblem Heroes.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Ігри Android Додатки
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