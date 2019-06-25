Представили модифікацію Fallout Miami для гри Fallout 4

В франшизі Fallout з'явилася "королівська битва", а от нову одиночну гру у всесвіті гри користувачі побачать нескоро. Однак фанати серії не засмучуються та з нетерпінням чекають нових користувацьких модифікацій.

Як повідомляє 4PDA, саме така робота під назвою Fallout Miami обзавелася ранньою версією гри, в якій можна побродити по зруйнованому війною курортному місті.

Читайте також: Студія Bethesda допомагатиме безпритульним котикам

Особливості Fallout Miami. Моддер з ніком Mika999 вже більше року працює над Fallout Miami – вкрай амбітним фанатським доповненням до Fallout 4, події якого розгорнуться на головному курорті Америки.

Трейлер мода Fallout Miami для Fallout 4 – дивіться відео

У неділю, 23 червня, народний умілець виклав ранню версію своєї роботи у відкритий доступ. На жаль, в ній поки відсутні NPC, квести і сюжетна лінія, зате у всій красі представлена ​​величезна і детально пророблена локація, вивчення якої буде одним із головних завдань гравця.

Де завантажити Fallout Miami? Завантажити модифікацію можна за посиланням. Перед встановленням зверніть увагу, щоб на комп'ютері була встановлена оригінальна Fallout 4.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно