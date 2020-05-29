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Реакційний і політизований: у Twitter відреагували на указ Трампа

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Указ Трамп про соцмережі: як відреагували у Twitter
У Twitter відреагували на указ Трампа / ixbt.com

Дональд Трамп підписав указ проти "цензури" у соцмережах. Американський президент також пригрозив закрити Twitter. У компанії вважають такий указ реакційним, політизованим та небезпечним для свободи слова в інтернеті.

Як у Twitter відреагували на указ Трампа

Керівництво Twitter відреагувало на погрози Трампа та указ проти "цензури" у соцмережах. Відповідну заяву опублікували на офіційній сторінці Twitter.

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Цей виконавчий указ показує реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства,
– йдеться у заяві.

У компанії заявляють, що спроби в односторонньому порядку порушити закон про порядність у ЗМІ загрожують майбутньому висловлювань в онлайні та свободи в інтернеті.

Керівництво Twitter наголосило, що розділ 230 цього закону ґрунтується на демократичних цінностях, а також захищає американські інновації та свободу слова.

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Соцмережі Дональд Трамп Новини США Новини Техно Twitter Інтернет Новини політики Техно
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