Реакційний і політизований: у Twitter відреагували на указ Трампа

Дональд Трамп підписав указ проти "цензури" у соцмережах. Американський президент також пригрозив закрити Twitter. У компанії вважають такий указ реакційним, політизованим та небезпечним для свободи слова в інтернеті.

Як у Twitter відреагували на указ Трампа

Керівництво Twitter відреагувало на погрози Трампа та указ проти "цензури" у соцмережах. Відповідну заяву опублікували на офіційній сторінці Twitter.

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Цей виконавчий указ показує реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства,

– йдеться у заяві.

У компанії заявляють, що спроби в односторонньому порядку порушити закон про порядність у ЗМІ загрожують майбутньому висловлювань в онлайні та свободи в інтернеті.

Керівництво Twitter наголосило, що розділ 230 цього закону ґрунтується на демократичних цінностях, а також захищає американські інновації та свободу слова.

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