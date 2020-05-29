Реакційний і політизований: у Twitter відреагували на указ Трампа
Дональд Трамп підписав указ проти "цензури" у соцмережах. Американський президент також пригрозив закрити Twitter. У компанії вважають такий указ реакційним, політизованим та небезпечним для свободи слова в інтернеті.
Як у Twitter відреагували на указ Трампа
Керівництво Twitter відреагувало на погрози Трампа та указ проти "цензури" у соцмережах. Відповідну заяву опублікували на офіційній сторінці Twitter.
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Цей виконавчий указ показує реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства,
– йдеться у заяві.
У компанії заявляють, що спроби в односторонньому порядку порушити закон про порядність у ЗМІ загрожують майбутньому висловлювань в онлайні та свободи в інтернеті.
Керівництво Twitter наголосило, що розділ 230 цього закону ґрунтується на демократичних цінностях, а також захищає американські інновації та свободу слова.
Конфлікт Трампа і Twitter: основне
- 26 травня твіт Дональда Трампа вперше був позначений Get the facts. Тобто таким, який потребує підтвердження.
- Допис президента США був про голосування на виборах у Каліфорнії поштою. Глава Білого дому зазначив, що це може призвести до фальсифікацій.
- Американський президент звинуватив соцмережу у "придушенні свободи слова". Він пригрозив ввести жорстке регулювання або взагалі закрити компанії, що є власниками соцмереж.
- Згодом Трамп підготував спеціальний наказ щодо соціальних мереж.