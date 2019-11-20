10 товаров, которые украинцы чаще всего заказывают на AliExpress
Недавно в Китае прошла массовая распродажа 11.11, приуроченная ко Дню холостяка. Присоединились к этой распродаже и украинцы, которые активно заказывали продукцию на площадке AliExpress.
Директор "Новая почта" Юрий Беневитский назвал продукты, которые украинцы чаще всего заказывают на AliExpress, передает tech.liga.net.
Интересно: Безос – уже не самый богатый человек мира: Bloomberg опубликовал новый рейтинг
Первая 10-ка продуктов, которые заказывают украинцы, выглядела следующим образом:
- чехлы для телефонов;
- кабели;
- часы;
- зарядные устройства;
- женское белье;
- гарнитуры;
- держатели для телефонов;
- интегральные схемы;
- фонари;
- защита для экранов.
Как рассказал Беневитский, всего в январе-октябре этого года компания доставила 2,3 миллиона международных посылок, примерно 1,5 миллиона из них – из Китая.
Что говорят в Укрпочте
Укрпочта еще раньше отчиталась о заказе украинцев на AliExpress. Так говорят, что Украина стала второй страной в мире по росту количества заказов на этой китайской площадке.
За три квартала 2019 года Укрпочта доставила из Китая более 20 миллионов посылок. Большинство из них – товары из интернет-магазинов.
Что такое Aliexpress?Это китайский аналог сервисов Amazon и eBay. На этой площадке существуют отдельные магазины, которые могут продавать свою продукцию клиентам по всему миру. Сервис доступен на английском, испанском, нидерландском, французском, итальянском, польском, португальском и русском языках.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.
Выбор редакции
-
Годовщина запуска МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосесегодня , 17:27
-
Посторонние ресурсы собирают персональные данные – почему в этом виноваты сами пользователисегодня , 09:15
-
Samsung представила свой второй гибкий смартфон W20 5G: фото и характеристики19 ноября , 22:06