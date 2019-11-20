10 товаров, которые украинцы чаще всего заказывают на AliExpress

Недавно в Китае прошла массовая распродажа 11.11, приуроченная ко Дню холостяка. Присоединились к этой распродаже и украинцы, которые активно заказывали продукцию на площадке AliExpress.

Директор "Новая почта" Юрий Беневитский назвал продукты, которые украинцы чаще всего заказывают на AliExpress, передает tech.liga.net.

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Первая 10-ка продуктов, которые заказывают украинцы, выглядела следующим образом:

чехлы для телефонов;

кабели;

часы;

зарядные устройства;

женское белье;

гарнитуры;

держатели для телефонов;

интегральные схемы;

фонари;

защита для экранов.

Как рассказал Беневитский, всего в январе-октябре этого года компания доставила 2,3 миллиона международных посылок, примерно 1,5 миллиона из них – из Китая.

Что говорят в Укрпочте

Укрпочта еще раньше отчиталась о заказе украинцев на AliExpress. Так говорят, что Украина стала второй страной в мире по росту количества заказов на этой китайской площадке.

За три квартала 2019 года Укрпочта доставила из Китая более 20 миллионов посылок. Большинство из них – товары из интернет-магазинов.

Что такое Aliexpress?Это китайский аналог сервисов Amazon и eBay. На этой площадке существуют отдельные магазины, которые могут продавать свою продукцию клиентам по всему миру. Сервис доступен на английском, испанском, нидерландском, французском, итальянском, польском, португальском и русском языках.

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