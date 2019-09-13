8 особенностей iPhone 11, о которых не упомянули на презентации

Анонсированные 10 сентября iPhone получили различные диагонали дисплея, мощный процессор A13 и прекрасные возможности камер. Однако, во время презентации глава Apple Тим Кук не упомянул о некоторых других особенностях новинок.

iPhone Xs и Xs Max "похоронили"

Представленные всего год назад iPhone Xs и Xs Max недоступны в онлайн-магазине Apple. Эти смартфоны стали устройствами с одним из самых коротких жизненных циклов.

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Учитывая то, что их продажи стартовали через две недели после прошлогодней презентации, они не продержались на официальном сайте даже года. Вместе с iPhone Xs и Xs Max компания похоронила и iPhone 7/7 Plus.

Две SIM-карты, но не для всех

Все три новые модели получили по два слота для SIM-карт. Но это специальные версии устройств, которые рассчитаны исключительно на рынок Китая. Для других стран компания предусмотрела формат виртуальной карты eSIM.

Обновленный AirDrop

Apple скрыла не только "плохие новости", но и решила не раскрывать особенности нового беспроводного чипа U1, который поддерживает технологию передачи данных Ultra Wideband. Благодаря ему iPhone может идентифицировать другой iOS-гаджет или компьютер Mac.



В iPhone 11 обновили AirDrop

Face ID стал еще быстрее

Во всех новых смартфонах Apple сканер Face ID стал работать на 30% быстрее. По скорости срабатывания его можно сравнить со сканером отпечатков пальцев.

Логотип Apple размещен посередине

На новых продуктах Apple компания решила размещать логотип не в верхней части устройств, а строго посередине. Причины такого нововведения компания не раскрывает.



Логотип Apple переместился в центр

3D Touch больше нет

Apple отказалась от функции, которую в свое время очень активно продвигала. Новые смартфоны не поддерживают функцию 3D Touch. Вместо нее Apple предлагает лишь тактильный отклик при долгом удержании пальца на дисплее.

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Быстрая зарядка в iPhone 11, но за дополнительные деньги

iPhone 11, судя по характеристикам, Apple позиционирует как преемника iPhone Xr. То есть это смартфон среднего ценового диапазона.



Все iPhone 11 поддерживают быструю зарядку

На презентации компания заявила, что все три новых гаджета поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью до 18 Вт. Вот только соответствующие по мощности блоки питания в комплекте есть только у iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. А покупателям iPhone 11 достанется архаичный "зарядник". За скорость придется заплатить.

У всех новинок есть Wi-Fi 6

Все три новых смартфона Apple поддерживают технологию беспроводной передачи данных Wi-Fi 6 (802.11 ax). Теоретический прирост скорости, при наличии совместимого со стандартом роутера, составляет 38%.

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