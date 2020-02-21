8 украинских стартапов получили от государства 9 миллионов гривен

Украинский фонд стартапов выбрал восемь победителей среди украинских стартапов, которые получат от государства около 9 миллионов гривен в виде seed и pre-seed-грантов.

На награждении победителей присутствовал и президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Это помощь маленькому бизнесу стать большим бизнесом. Мы хотим, чтобы молодые предприниматели получили реальный шанс воплотить свои смелые мечты, смелые идеи в жизнь", – говорит Зеленский.

Кто же получил гранды

Seed-гранты в размере по 50 тысяч долларов (это 1 250 тысяч гривен) получили такие стартапы

Стартап AeroDrone на комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

GeoDesign info, разрабатывающая аналитический онлайн-центр;

BIOC для работы над технологией нанополимеризации для получения биопластика;

FieldBI, что работает над аналитически-экспертной системой для стейкхолдеров рынка;

"Правомен", что разрабатывает автоматизированный помощник по бытовым и юридическим вопросам для помощи населению;

Framiore – бренд одежды с собственным R & D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Еще один этап награждения состоится 25 февраля

Кроме того, pre-seed гранты в размере 25 тысяч долларов (625 тысяч гривен) получили:

Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном

BioBin, что создал мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Всего на участие в конкурсе подали 1200 заявок. Как пообещали организаторы, уже 25 февраля состоится второй этап, где наградят еще одну команду победителей.

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