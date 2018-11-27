Абсолютно безрамочный смартфон Huawei nova 4 "засветился" на фото

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Вероятный дизайн Huawei nova 4
Вероятный дизайн Huawei nova 4 / saowen

В сети опубликовали "живое" фото неанонсированного смартфона Huawei nova 4. По слухам, устройство получит абсолютно безрамочный дисплей с вырезом под фронтальную камеру.

Об этом сообщает 4PDA.

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На снимке, сделанном вероятно в метро, четко видно аппарат в защитном чехле, который значительно усложняет идентификацию смартфона. Однако небольшое круглое отверстие в левом верхнем углу указывает на то, что в кадр счастливого инсайдера попала именно новинка от Huawei.

Huawei nova 4
Huawei nova 4 с безрамочных дисплеем

Несмотря на среднее качество фото, можно заметить, что гаджет оснащен 3,5-миллиметровым разъемом для наушников и имеет большой экран. К сожалению, оценить толщину рамок и элементы корпуса с такого ракурса невозможно.

Напомним, еще одним безрамочных смартфоном с вырезом под камеру должно стать Samsung Galaxy A8s. Слухи о том, что корейский производитель работает над подобным аппаратом ходят уже несколько месяцев, однако Huawei решила опередить своего главного конкурента. Анонс обоих устройств запланировали на декабрь 2018 года.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: Техно
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