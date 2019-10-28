Новые детали о наушниках AirPods 3: больше цветов и дата выхода

39 Читати новину українською
Apple AirPods 3 цветные 2019 – дата выхода, цена в Украине
Новые детали о наушниках AirPods 3 / Twitter/Ben Geskin

В Сети появляется все больше слухов о новых беспроводных наушниках Apple. По предварительным данным, они будут иметь название AirPods 3. Еще один вероятный вариант – AirPods Pro.

Дата презентации. Как рассказал концепт-дизайнер Бен Гескин, новое поколение наушников AirPods компания представит в эту среду или четверг (30 или 31 октября) на специальном мероприятии для журналистов.

Интересно: Как будет выглядеть iPhone 12 Pro Max: появились изображения

Что нового? По слухам, наушники получат систему шумоподавления, защиту от воды и металлический корпус.

Также новые утечки говорят, что AirPods 3 будут иметь сразу несколько вариантов цвета: черный, темно-зеленый (как новый iPhone 11 Pro Max), серебристый и золотой. При этом будет доступен и классический белый корпус.

AirPods 3

Так могут выглядеть AirPods 3

Цена. Называют аналитики и вероятную стоимость новинки. По слухам, Apple AirPods 3 будут стоить на американском рынке 260 долларов (6 500 гривен). Продажа должна старовать уже в ноябре.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
11 мотивирующих цитат Билла Гейтса об успехе в работе и ошибках в жизни
сегодня
7137
Теги: Техно Новости Техно Apple Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
26 октября 18:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
38680
Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
24 октября 14:09 Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
Ірина Полицька 257
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
24 октября 08:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 371
Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
23 октября 16:04 Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
Ірина Полицька 228
Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
22 октября 13:40 Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
Анастасія Можаровська 720
Новости
Больше новостей
Залиште відгук