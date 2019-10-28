Новые детали о наушниках AirPods 3: больше цветов и дата выхода

В Сети появляется все больше слухов о новых беспроводных наушниках Apple. По предварительным данным, они будут иметь название AirPods 3. Еще один вероятный вариант – AirPods Pro.

Дата презентации. Как рассказал концепт-дизайнер Бен Гескин, новое поколение наушников AirPods компания представит в эту среду или четверг (30 или 31 октября) на специальном мероприятии для журналистов.

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Что нового? По слухам, наушники получат систему шумоподавления, защиту от воды и металлический корпус.

AirPods Pro will be shown next week on Tuesday / Wednesday at an event / session with journalists at Apple's local offices pic.twitter.com/HFLqpHAGkg — Ben Geskin (@BenGeskin) October 27, 2019

Также новые утечки говорят, что AirPods 3 будут иметь сразу несколько вариантов цвета: черный, темно-зеленый (как новый iPhone 11 Pro Max), серебристый и золотой. При этом будет доступен и классический белый корпус.

Так могут выглядеть AirPods 3

Цена. Называют аналитики и вероятную стоимость новинки. По слухам, Apple AirPods 3 будут стоить на американском рынке 260 долларов (6 500 гривен). Продажа должна старовать уже в ноябре.

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