AMD и Samsung представят новую графику Radeon для смартфонов

Компании AMD и Samsung Electronics объявили о подписании партнерского соглашения в области высокопроизводительной мобильной графики на основе технологий AMD Radeon. В рамках сотрудничества Samsung сосредоточится на производстве производительных графических решений для мобильных устройств, включая смартфоны.

Что известно о новом соглашении? Как сообщает 4PDA, AMD предоставит Samsung лицензию на заказ готовых решений на базе недавно анонсированной графической архитектуры RDNA для использования в мобильных устройствах, включая смартфоны и другие продукты компании.

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Судя из опубликованных положений договора о сотрудничестве, Samsung намерена лицензировать графические IP-ядра AMD и использовать их в составе чипсетов Exynos.

Поскольку мы готовимся к прорывным изменениям в технологиях и открываем новые возможности, наше партнерство с AMD позволит нам выводить на рынок инновационные графические продукты и решения для будущих мобильных приложений,

– заявил президент направления НВІС (System LSI) компании Samsung Electronics Іньюп Канг.

Когда ждать первых смартфонов? Детали партнерской программы и список ожидаемых моделей смартфонов с графическими ускорителями от AMD не объявлены.

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