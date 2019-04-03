AMD официально подтвердила дату презентации процессоров Ryzen 3000 и видеокарт Navi

7 Читати новину українською
Когда представят процессоры AMD Ryzen 3000 и видеокарты AMD Navi
Когда представят процессоры AMD Ryzen 3000 и видеокарты AMD Navi / Фото из открытых источников

О том, что компания AMD планирует уже этим летом представить первые процессоры на архитектуре Zen 2, было известно уже давно. "Красный" чипмейкер анонсировал прототип настольного CPU линейки Ryzen 3000 еще в январе на выставке CES 2019.

По информации Overclockers, официальная презентация новых процессоров для серверов и настольных ПК состоится в рамках выставки Computex 2019 в Тайбэе.

Читайте также: Старшие видеокарты AMD Navi поборются с мощными решениями NVIDIA Turing

Что анонсирует компания? Наряду с ними будут анонсированы 7-нанометровые графические решения Navi, которые заменят собой 14- и 12-нм продукты на архитектуре Polaris и должны укрепить позиции Advanced Micro Devices в среднеценовом сегменте рынка игровых видеокарт.

Детали презентации. Непосредственно доклад главы AMD Лизы Су запланирована на 27 мая в 5:00 по киевскому времени. В ходе своего выступления она предоставит "новые подробности о следующем поколении высокопроизводительных платформ и продуктов" компании.

В их число войдут 7-нм серверные процессоры EPYC, десктопные Ryzen 3000 и графические карты на архитектуре Navi.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
"Мстители: Финал": трейлер и сюжет долгожданного фильма
сегодня
1791
Теги: Техно Гаджеты AMD Процессоры Видеокарти
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
2 апреля 19:05 Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
290
Как компания Apple смогла стать успешной
1 апреля 21:00 Как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк 198
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 марта 19:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 1453
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
475
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
26 марта 17:18 Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
756
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук