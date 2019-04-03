AMD официально подтвердила дату презентации процессоров Ryzen 3000 и видеокарт Navi

О том, что компания AMD планирует уже этим летом представить первые процессоры на архитектуре Zen 2, было известно уже давно. "Красный" чипмейкер анонсировал прототип настольного CPU линейки Ryzen 3000 еще в январе на выставке CES 2019.

По информации Overclockers, официальная презентация новых процессоров для серверов и настольных ПК состоится в рамках выставки Computex 2019 в Тайбэе.

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Что анонсирует компания? Наряду с ними будут анонсированы 7-нанометровые графические решения Navi, которые заменят собой 14- и 12-нм продукты на архитектуре Polaris и должны укрепить позиции Advanced Micro Devices в среднеценовом сегменте рынка игровых видеокарт.

Детали презентации. Непосредственно доклад главы AMD Лизы Су запланирована на 27 мая в 5:00 по киевскому времени. В ходе своего выступления она предоставит "новые подробности о следующем поколении высокопроизводительных платформ и продуктов" компании.

В их число войдут 7-нм серверные процессоры EPYC, десктопные Ryzen 3000 и графические карты на архитектуре Navi.

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