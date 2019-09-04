Android 10 официально анонсировали: что нового получат пользователи

Корпорация Google заявила о выходе новой версии фирменной операционной системы для мобильных платформ – Android 10. По сообщению разработчиков, на пользователей ждут 50 нововведений, в частности для защиты данных пользователей.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Что нового. Среди интересных функций можно выделить технологию, которая накладывает субтитры на любые аудио- и видеозаписи. В новой версии Android также доступен темный режим.

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Кроме того, учитывая тренд на рынке, производитель адаптировал Android 10 для работы на смартфонах с гибким экраном и с поддержкой 5G.

Добавили инженеры целый ряд функций для безопасности и конфиденциальности данных пользователей. Например Project Mainline позволяет Google выпускать некоторые обновления безопасности непосредственно через Google Play.



Android 10 доступна для смарфтонах Google Pixel

Кому доступна. Сейчас испытать новую версию операционки могут пользователи фирменных смартфонов Google Pixel.

Кроме того, представители китайского бренда OnePlus заявили о выходе финальной версии оболочки Oxygen. Поэтому для владельцев смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro доступна первая открытая бета-версия Oxygen OS на базе Android 10.

Что касается смартфонов других производителей, то для них новая операционная система будет доступна к концу года.

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