Анонсировали новые ASUS ZenBook 14: характеристики и фото ноутбуков

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ASUS ZenBook 14: фото, характеристики
ASUS ZenBook 14: фото, характеристики / techradar

Компания ASUS уже в ближайшее время начнет поставки лэптопов ZenBook 14 UM431DA и UM433DA. Заметим, производитель уже опубликовал характеристики новых ноутбуков на официальном сайте.

Дизайн. Как сообщает Overclockers, обе новинки оснащены 14-дюймовыми экранами NanoEdge с разрешением 1920x1080 пикселей, 100% охватом палитры sRGB и тонкими рамками. Кроме того, ноутбуки могут похвастаться металлическим корпусом.

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Основные характеристики. "Сердцем" ASUS ZenBook 14 UM431DA и UM433DA стал 12-нанометровый гибридный процессор AMD Ryzen 5 3500U (4 ядра/8 потоков, 2,1/3,7 ГГц) или Ryzen 7 3700U (4 ядра/8 потоков, 2, 3/4,0 ГГц). Графическая подсистема в первом случае представлена ​​интегрированным видеоядром Radeon Vega 8, во втором – Radeon Vega 10.

ASUS ZenBook 14
ASUS ZenBook 14 UM431DA

Объем оперативной памяти равен 8 или 16 ГБ, а емкость NVMe-накопителя составляет от 256 ГБ до 1 ТБ.

ASUS ZenBook 14
ASUS ZenBook 14 UM433DA

 

В оснащение ноутбуков также входит беспроводной модуль Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2/5.0, аккумулятор емкостью 47 Вт·ч (UM431DA) или 50 Вт·ч (UM433DA), что обеспечивает до 12 часов автономной работы, и клавиатура с подсветкой.

На гранях доступны порты USB 3.1 Type-A, USB 3.1 Type-C, USB 2.0, видеовыход HDMI, слот кардридера SD (microSD в UM433DA) и 3,5-миллиметровый комбинированный аудиоразъем.

ASUS ZenBook 14
ASUS ZenBook 14 UM431DA

Цена. Рекомендованная стоимость лэптопов ASUS ZenBook 14 UM431DA и UM433DA объявлена не была.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Asus ноутбук
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