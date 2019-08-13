Анонсировали переиздание игры System Shock 2: детали

В августе 1999 года официально выпустили игру System Shock 2: на то время проект считался новаторским, ведь сочетал в себе шутер, RPG и хоррор. Игра неоднократно фигурировала в списках "лучших компьютерных игр в истории", а недавно издатель Nightdive Studios анонсировал ремейк культовой игры.

Детали о новой игре. Новый проект получит название System Shock 2: Enhanced Edition. К сожалению, никаких подробностей переиздания разработчики не объявили, но можно предположить, что речь идет о ремастере с подтянутыми текстурами и поддержкой высокого разрешения.

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Другие проекты студии. Заметим, сейчас основные силы Nightdive Studios брошены на профинансированный фанатами на Kickstarter ремейк первой части, над которым компания работает уже более трех лет.

Сюжет игры. Классическая System Shock 2 забрасывает игроков на борт звездолета в глубоком космосе. Главный герой выходит из анабиоза и обнаруживает всех членов экипажа мертвыми. В этом как-то замешан искусственный интеллект, который управляет судном.

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