Anthem оценили ниже всех игр студии Bioware

Недавно состоялся релиз ролевого экшена Anthem от Electronic Arts и Bioware на PlayStation 4, Xbox One и PC (Origin). Вместе с тем в сети появились первые обзоры, которые указывают на то, что игра не такая уж и идеальная.

Как сообщает Overclockers, на момент написания материала средний балл Anthem на сайте Metacritic составляет 60 баллов из 100 возможных на основании 35 рецензий.

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Отзывы критиков. Обычно игры от Bioware получают высокие оценки, как от прессы, так и от самих геймеров, однако последнему творению студии не удалось дотянуться даже до спорной Mass Effect: Andromeda (71/100). Поэтому пока, Anthem является наиболее низко оцененной игрой за всю историю Bioware.

По мнению критиков, проблемы Anthem заключаются в посредственной истории, повторяющихся миссиях, долгих загрузках, ужасной оптимизации.

Трейлер игры Anthem – смотрите видео

Среди плюсов чаще всего упоминаются отличная графика, великолепные пейзажи и захватывающий геймплей.

Реакция геймеров. К слову, пользователи встретили Anthem еще более прохладно – в среднем оценивают игру на 38/100 баллов.

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