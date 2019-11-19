Антивирус Google заблокировал популярное приложение Xiaomi: в чем причина

Компания Xiaomi стремится различными способами удешевить свои смартфоны: в частности разработчики встроили рекламу непосредственно в фирменную прошивку MIUI и предустановленные приложения. Одно из таких приложений заблокировал антивирус Google, который заподозрил программное обеспечение в сборе и использовании пользовательских данных.

Что случилось?

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Речь идет о новой версии приложения Mi Quick Apps. При попытке обновить его ряд пользователей столкнулись с тем, что антивирус Google Play Protect, который проверяет все приложения на Android-устройствах, запретил установку апдейта, сообщает Android Police.

Антивирус сослался на ошибку, связанную с возможным сбором данных, которые могут использоваться для слежки.

Заметим, Mi Quick недоступен в магазине Google Play: Xiaomi устанавливает его на смартфоны самостоятельно, периодически выпуская обновления.

Реакция компаний

Официального комментария от Xiaomi и Google пока не было, но специалисты называют одной из ключевых причин блокировки – слишком большое количество запрашиваемых программой разрешений в систему.

Что известно о Mi Quick Apps?

Сервис Xiaomi Mi Quick Apps позволяет каждому отдельно взятому пользователю упростить использование гаджета как при повседневных задачах, так и при ведении бизнеса.

Суть его заключается в том, что Mi Quick Apps является простым и понятным онлайн-конструктом для создания различных мобильных программ и приложений. При этом сам инструмент оснащен большим количеством макетов и виджетов для того, чтобы упростить его использование и позволить владельцам мобильных телефонов Xiaomi создавать необходимые им в повседневной жизни программы буквально за несколько кликов.

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Больше всего пользы это программное обеспечение может принести новым компаниям, если у них нет большого бюджета, который можно было бы выделить на разработку собственных программ.

По данным разработчиков, Mi Quick имеет 55 разрешений, что позволяет ему получать доступ к номерам SIM-карт, IMEI и практически любых данным на устройстве, а также записывать видео и аудио. Собранная информация передается на серверы компании, что, видимо, и не понравилось утилите Google Play Protect. Правда, непонятно, почему алгоритм Google решил только сейчас начать блокировать эту программу.

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