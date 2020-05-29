Apple начала продавать восстановленный iPhone Xr: цена доступнее
Компания Apple открыла продажу восстановленных моделей iPhone Xr. Устройства уже доступны на официальном сайте компании. Важно, что восстановленный iPhone Xr получает гарантию на год, а также обновленную коробку и новую батарею и корпус.
На официальном сайте также указаны новые сниженные цены на восстановленный iPhone Xr.
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Новые цены
- Модель с накопителем на 64 ГБ оценили в 499 долларов (13 500 гривен), то есть на 100 долларов дешевле чем новую версию.
- Модификация с 128 ГБ памяти стоит 539 долларов (14 600 гривен) – экономия составляет 110 долларов.
- А за топовую восстановленную модель на 256 ГБ нужно заплатить 629 долларов (17 500 гривен), что на 120 долларов ниже чем оригинал.
Новая цена iPhone Xr / Скриншот
Что означает восстановленный
Это смартфон, который уже был в пользовании, но его вернули для модификации и восстановления. После возвращения смартфон проходит тесты на функциональность, технический износ, визуальный осмотр и т. п. Все неработающие или частично работающие микросхемы заменяют на новые. Также полностью заменяют корпус, гнезда для подключения и батарею.
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То есть восстановленный не значит старый и с определенными недостатками. Это обновленный девайс, за качество которого не стоит волноваться. Так как компания экономит средства на некоторых деталях, которые остались в идеальном состоянии, устройство поступает в продажу со скидкой.