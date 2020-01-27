Поддельные AirPods представляют серьезную опасность для здоровья: детали

Высокая популярность наушников Apple AirPods привела к появлению на рынке большого количества клонов аксессуара. Однако, по данным известного французского издания, подделки отличаются не только ценником, но и могут быть опасны для здоровья пользователей.

Чем примечательны подделки

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Журналисты издания 60 Millions de Consommateurs отмечают, что при стоимости 159 долларов (приблизительно) за базовую модель и 249 долларов (ориентировочно) за AirPods Pro не удивительно, что производство подделок TWS-наушников поставлено на поток.

По данным ресурса, некоторые клоны не только напоминают AirPods снаружи, но и построены на базе аналогов чипа Apple H1.

Тестирование подделок AirPods

Специалисты заказали для тестирования 7 пар поддельных AirPods. Из них в офис издания добрались только четыре образца – еще три исчезли при пересылке. Из остальных одна копия не работала, поэтому удалось протестировать только три пары.

Кроме "крайне посредственного" качества звучания подделок, сотрудники издания отметили, что одна из моделей оказалась опасной для слуха: ее максимальная громкость была на 10 децибел выше принятых в стране стандартов.

По завершении тестирования издание призвало пользователей покупать только проверенные гаджеты. Как утверждает издание, главным недостатком подделок является даже не их низкое качество, а то, что некоторые из них способны нанести вред здоровью пользователей.

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