Apple Card: детали о еще одном революционном сервисе американской компании

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Apple Card
Apple Card / The Verge

Кроме,сервисов TV+, News+ и Arcade компания Apple представила еще один революционный проект – Apple Card. Отметим, это полноценная электронная кредитная карта, которая обладает рядом своих преимуществ.

Как получить новую карту? Apple Card создается абсолютно бесплатно в фирменном приложении Wallet и лишена каких-либо комиссий. Банком-партнером Apple выступил Goldman Sachs, а в качестве платежной системы – MasterCard.

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Особенности. Главной особенностью карты стал безлимитный ежедневный кэшбек в размере 2% от всех покупок. Другими словами, каждый день пользователь будет получать на свой счет реальные 2% от потраченных за день средств. На покупки в Apple Store, App Store и сервисах Apple действует повышенный кэшбек – 3%.

Apple Card
Apple Card будет поддерживать ежедневный кэшбек

Внутри программы Wallet доступна статистика по всем покупкам с местами и названиями заведений, где они были совершены. Там же можно максимально легко и наглядно настроить кредитные лимиты с пониженными процентными ставками.

Apple Card
Apple Card отслеживает ваши покупки и расходы

Физическая карта. При желании пользователи смогут заказать физическую кредитку, выполненную из титана с чипом и лазерной гравировкой имени. В отличие от традиционных карт, на ней будут отсутствовать номер, срок действия, CVV-код и другая привычная информация – все это хранится внутри приложения Wallet. Важно отметить, что при оплате физической картой кэшбек составляет лишь 1%.

Apple Card
Интерфейс нового сервиса Apple Card

Презентация Apple Card – смотрите видео

Дата выхода. Сервис Apple Card заработает в США уже этим летом.

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Теги: Новости Техно Техно Apple Интернет
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