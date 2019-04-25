Apple готовит еще одно обновление наушников AirPods

По информации сетевых источников, компания Apple активно работает над третьим поколением беспроводных наушников AirPods. Также в сети появилась информация, что новинку могут представить уже в конце 2019 года.

Когда ждать новинку? Как сообщает 9to5Mac, еще до презентации AirPods 2 с поддержкой беспроводной зарядки в марте 2019 года в сети публиковались сообщения о том, что в этом году ожидаются два обновления AirPods – весеннее и осеннее.

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Особенности новых наушников. По данным ресурса Digitimes, главной особенностью AirPods 3 окажется функция шумоподавления. Как и AirPods 2, третье поколение наушников будет выпускаться OEM-производителями Inventec и Luxshare.

Достоверность слухов. Правда, нужно учесть, что Digitimes имеет не слишком хорошую репутацию в отношении точности прогнозов, связанных с компанией Apple.



Наушники AirPods 3 выйдут в черном цвете

Однако, еще в феврале авторитетный инсайдер Onleaks высказал предположение, что в марте следует ожидать лишь малое обновление AirPods в виде увеличенного времени автономной работы и футляра с поддержкой беспроводной зарядки.

Что касается шумоподавления и версии черного цвета, то они появятся осенью

– подчеркнул инсайдер.

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