Apple представила iPad Pro 2018: в чем особенность новинки

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Apple презентовала iPad Pro 2018
Apple презентовала iPad Pro 2018 / The Verge

Сегодня, 30 октября, на своей второй осенней презентации компания Apple представила обновленный iPad Pro 2018. Новинка удивила новым дизайном, поддержкой Face ID и невероятно мощным процессором.

Новый iPad Pro 2018 получил дисплей Liquid Retina, как у iPhone Xr. Новинка выйдет в двух конфигурациях: с диагональю 11 и 12,9 дюймов. Кроме того, купертиновцам удалось сохранить пропорции планшета, по сравнению с предыдущим поколением.

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iPad Pro 2018 лишился кнопки Home, ведь теперь он поддерживает функцию FaceID. К тому же, сканер лица активируется в любом положении девайса. Планшет получил разъем USB-C и лишился стандартного разъема под наушники.

iPad Pro 2018
iPad Pro 2018 получил камеру на 12 мегапикселей

Работает новый планшет на процессоре A12X Bionic. Процессор выполнен по 7-нанометровому техпроцессу, как и обычный A12. Также процессор имеет в своем распоряжении 8 ядер CPU и 7 ядер GPU. Новинка будет иметь четыре конфигурации встроенного хранилища: 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

iPad Pro 2018 получил основную 12-мегапиксельную камеру с 5-кратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составляет 7 Мп.

iPad Pro 2018
iPad Pro 2018 поддерживает Apple Pencil, который крепится к нему магнитом

Благодаря новому мощному процессору и обновленной графике iPad Pro может стать полноценной консолью, подобно Xbox S. К слову, это впервые когда сравнили планшет с полноценной игровой приставкой. Кроме того, Apple совместно с Adobe запустила полноценный Photoshop на iPad. Он позволит пользователям проявить еще больше креативности. Правда, выхода долгожданной программы следует ожидать не ранее 2019 года.

iPad Pro 2018
Цена iPad Pro 2018

Новинка выйдет в сером и "космически сером" цветах. iPad Pro уже доступен для заказа на официальном сайте Apple, а в свободную продажу он поступит уже 7 ноября. iPad Pro с 11-дюймовым дисплеем и 64 ГБ будет стоить от 799 долларов (21 200 гривен). А версия с 12,9-дюймовым дисплеем и 64 ГБ хранилища обойдется в 999 долларов (около 26 500 гривен). К слову объем хранилища можно увеличить до 1 ТБ.

Презентация iPad Pro – смотрите видео

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Теги: Техно Apple Цены iPad Гаджеты
Источник: Техно
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