Сегодня, 30 октября, на своей второй осенней презентации компания Apple представила обновленный iPad Pro 2018. Новинка удивила новым дизайном, поддержкой Face ID и невероятно мощным процессором.

Новый iPad Pro 2018 получил дисплей Liquid Retina, как у iPhone Xr. Новинка выйдет в двух конфигурациях: с диагональю 11 и 12,9 дюймов. Кроме того, купертиновцам удалось сохранить пропорции планшета, по сравнению с предыдущим поколением.

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iPad Pro 2018 лишился кнопки Home, ведь теперь он поддерживает функцию FaceID. К тому же, сканер лица активируется в любом положении девайса. Планшет получил разъем USB-C и лишился стандартного разъема под наушники.



iPad Pro 2018 получил камеру на 12 мегапикселей

Работает новый планшет на процессоре A12X Bionic. Процессор выполнен по 7-нанометровому техпроцессу, как и обычный A12. Также процессор имеет в своем распоряжении 8 ядер CPU и 7 ядер GPU. Новинка будет иметь четыре конфигурации встроенного хранилища: 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

iPad Pro 2018 получил основную 12-мегапиксельную камеру с 5-кратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составляет 7 Мп.



iPad Pro 2018 поддерживает Apple Pencil, который крепится к нему магнитом

Благодаря новому мощному процессору и обновленной графике iPad Pro может стать полноценной консолью, подобно Xbox S. К слову, это впервые когда сравнили планшет с полноценной игровой приставкой. Кроме того, Apple совместно с Adobe запустила полноценный Photoshop на iPad. Он позволит пользователям проявить еще больше креативности. Правда, выхода долгожданной программы следует ожидать не ранее 2019 года.



Цена iPad Pro 2018

Новинка выйдет в сером и "космически сером" цветах. iPad Pro уже доступен для заказа на официальном сайте Apple, а в свободную продажу он поступит уже 7 ноября. iPad Pro с 11-дюймовым дисплеем и 64 ГБ будет стоить от 799 долларов (21 200 гривен). А версия с 12,9-дюймовым дисплеем и 64 ГБ хранилища обойдется в 999 долларов (около 26 500 гривен). К слову объем хранилища можно увеличить до 1 ТБ.

Презентация iPad Pro – смотрите видео

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