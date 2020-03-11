Apple подала иск против разработчиков, которые установили Android на iPhone

Вскоре после того, как группа энтузиастов Corellium портировала Android на iPhone, компания Apple отреагировала на такие манипуляции с ее фирменными устройствами. "Яблочная" корпорация подала в суд на стартап.

Что известно о портировании Android на iPhone

Важно Apple изменила правила ухода за своей продукцией

Благодаря программному решению Sandcastle, что находится в стадии бета-тестирования, пользователи могут не только взломать iOS-гаджет, но и установить на него свежую версию Android.

На данный момент у данного способа есть ряд ограничений: взлому поддаются лишь iPhone 7 и 7 Plus, а после установки часть функций смартфона остается недоступной.

Реакция Apple на такие действия

Apple такие манипуляции возмутили и корпорация обратилась в суд, указав, что Corellium нарушает авторские права и посягает на торговую марку, сообщает My Drives.

Разработчики продолжают развивать свой проект Sandcastle

Что говорят разработчики Sandcastle

На актуальные обвинения представители стартапа пока не отреагировали, но ранее разработчики открыто заявляли, что Apple слишком сильно ограничивает выбор владельцев устройств на базе iOS.

Corellium критикует Apple за ограничения возможностей пользователей работать в "песочнице" системы и продолжает улучшать функциональность Project Sandcastle, пока руководство американской компании пробует "задушить" подобный проект судебными исками.

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