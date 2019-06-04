Apple представила обновленные tvOS и watchOS: каких изменений ждать

Кроме долгожданной iOS 13 компания Apple представила на WWDC 2019 еще ряд операционных систем, в частности tvOS и watchOS. Изменений обе платформы получили немного, но все они будут полезны активным пользователям экосистемы от Apple.

Что известно о tvOS 13? Главным нововведением tvOS 13 стала поддержка нескольких пользователей. Переключение между ними осуществляется в новом центре управления. На главном экране будет отображаться рекомендуемый контент, уникальный для каждого человека.

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В приложении "Музыка" для tvOS появилась функция отображения текста песен во время их воспроизведения. В связи с запуском осенью сервиса Apple Arcade, который предоставляет доступ к играм по подписке, в систему добавили нативную поддержку геймпадов от Xbox One и PlayStation 4.



В tvOS 13 доступны новые полезные функции

Также была добавлена новая заставка с подводным миром, созданная в 4K HDR при сотрудничестве с BBC Natural History.

Какие нововведения в watchOS 6? Для watchOS 6 был представлен отдельный магазин приложений, доступный прямо на часах. Кроме того, сами программы для Apple Watch больше не являются дополнениями для таких на iPhone или iPad: теперь это полностью самостоятельное ПО.



Отныне в watchOS удет поддерживаться App Store

Вместе с этим Apple представила Streaming Audio API, благодаря чему на часах появятся стриминг приложения.

Новые приложения и функции. Список установленных программ пополнили "Калькулятор", "Диктофон" и "Аудиокниги", а "Напоминания" получили масштабный редизайн.

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Для предостережения пользователей от проблем со слухом Apple добавила в watchOS функцию отображения уровня окружающего шума. В случае критической громкости устройство предупредит об опасности для здоровья.



В watchOS 6 появятся 5 новых циферблатов

Для девушек в часах появится возможность отслеживания менструального цикла. Эта функция будет доступна и на iPhone в приложении "Здоровье".



Также в watchOS добавили мониторинг женского здоровья

Дизайн циферблатов. Также были представлены пять новых циферблатов с возможностью кастомизации. Некоторые из них позволяют в режиме реального времени показывает уровень шума.

Обновление до watchOS 6 получат все часы начиная с Apple Watch Series 1.

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