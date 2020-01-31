Apple придется отказаться от зарядок типа Lightning

Европарламент решил бегло ускорить процедуру унификации зарядных портов в смартфонах, несмотря на опасения Apple. Во время очередного заседания члены Европейской комиссии ужесточили правила электронных отходов.

О чем говорили в Европарламенте

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Законодательно представители Европейской комиссии (ЕК) предложили утвердить стандарт USB Type-C в качестве единственного и универсального для всех смартфонов, реализуемых на территории Европы.

Заявление Apple, которая подчеркивает появление значительного количества отходов в случае принятия ограничения на использование кабелей Lightning, в ЕК восприняли хладнокровно, ответив, что сейчас на каждого человека приходится около 6 килограммов электронных отходов в год.

Таким образом, в ЕК уверены, что отказ от Lightning лишь единожды повлияет на экологическую ситуацию, а дальнейшее использование единого стандарта позволит разительно сократить количество электронных отходов.

В постановлении также указано требования к стандартизации беспроводной зарядки, но в большинстве случаев все сводится к стандарту Qi. Хотя у той же Apple есть Watch с собственным зарядным устройством, что также не вписывается в планы Европарламента.

Резолюцию поддержали 582 члена парламента, и лишь 10 человек выступили "против".

Когда будут рассматривать законы

Рассмотрение перечня законов, регулирующих единый стандарт зарядных портов, пройдет в июле 2020 года.

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