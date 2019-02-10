Apple вознаградит подростка, который обнаружил уязвимость в FaceTime

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Apple будет платить за образование подростка, который обнаружил уязвимость в FaceTime
Apple будет платить за образование подростка, который обнаружил уязвимость в FaceTime / unsplash

Компания Apple пообещала внести вклад в образование подростка, который обнаружил уязвимость фирменного приложения FaceTime. Отметим, баг позволял получать сигнал с микрофона владельцев iPhone еще до ответа на звонок.

После обнаружения опасной функции Apple временно отключила возможность осуществлять звонки в групповом чате FaceTime, пока специалисты работали над устранением уязвимости, сообщает УНН.

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Кроме того, в Apple сообщили, что семья 14-летнего Гранта Томпсона, который обнаружил уязвимость, получит компенсацию. Также купертиновцы обещают посодействовать будущему образованию подростка.

Также известно, что после выявления проблем с FaceTime в США начали ходить слухи, что Apple сознательно встроила в программное обеспечение уязвимость, которая позволила прослушивать абонентов.

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Теги: Техно Интернет Приложения Кибербезопасность Apple
Источник: 24 Канал
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