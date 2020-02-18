Астрономы-любители помогли обнаружить редкую систему светил

Добровольцы помогли ученым обнаружить редкую звездную систему из двух коричневых карликов, находящихся на широкой орбите. Из-за большого расстояния между карликами данная двойная хорошо подходит для наблюдений на больших телескопах, что позволит лучше разобраться в пока еще плохо понятных процессах формирования и эволюции подобных систем.

Что известно об открытии

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Астрономы под руководством Адама Бургассира из Калифорнийского университета в Сан-Диего при содействии добровольцев в рамках проекта The Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили двойной коричневый карлик WISE2150-7520AB (W2150AB) с разделением между компонентами в 341 астрономическую единицу, сообщает The Astrophysical Journal.

Более массивный компонент спектрального класса L1 был известен ранее, а его компаньон класса T8 – открыт в рамках данной работы.



Двойная система коричневых карликов

Ранее было известно всего про двух двойных коричневых карликов с заметным угловым расстоянием между компонентами, но физическое расстояние у новой системы во много раз больше.

Что известно про коричневые карлики?

Это самостоятельный тип астрономических объектов, которые занимают промежуточное положение между звездами и планетами. Крупнейшие коричневые карлики попадают в диапазон масс холодных звезд, таких как TRAPPIST-1, вокруг которой вращается семь землеподобных планет. Самые холодные коричневые карлики имеют температуру поверхности ниже нуля по шкале Цельсия и гораздо больше напоминают Юпитер, чем звезды, подобные Солнцу.



Основное отличие коричневых карликов от обычных звезд заключается в отсутствии соответствующих условий для протекания термоядерных реакций слияния водорода. Однако, у них могут быть собственные внутренние источники энергии, в том числе синтез других видов термоядерного топлива, таких как дейтерий и литий-7. Однако этого не хватает для существенного разогрева всего тела.

Новый карлик открыли энтузиасты в данных телескопа WISE, а в новом исследовании к ним добавили наблюдения на наземном 6,5-метровом Магеллановом телескопе и орбитальных телескопов Spitzer и Gaia.

Что это дает ученым

Совместный анализ всей собранной информации позволил определить параметры обоих компонентов, а также расстояние до системы – 24 парсека. Их массы оказались равны 72 ± 12 34 ± 22 юпитерианском, а эффективные температуры поверхностей – 2118 ± 62 и 719 ± 61 кельвин. При этом светимость большего карлика меньше солнечной в пять тысяч раз, а меньшего – более чем в четыреста тысяч раз ниже.

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Гравитационная энергия связи компонентов в этой системе равна 1041 эрг, что чрезвычайно низко и является рекордно малым значением для двойных коричневых карликов вне молодых скоплений звезд.

Вместе с оцениваемым временем жизни системы в 0,5-1 миллиард лет, больше всего вопросов вызывает выживания ее в связанном виде, так как на таком большом расстоянии, случайные взаимодействия с другими звездами могли разрушить двойную.

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