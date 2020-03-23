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Астрономы снова жалуются на спутники Илона Маска – они заблокируют работу наземных телескопов

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Борьба Илона Маска с астрономами продолжается. Миллиардер заявляет о полной безвредности своих спутников для исследования космоса. Однако новый отчет подтверждает, что если все 42 тысячи спутников проекта Starlink будут выведены в космос, наземным наблюдением за звездным небом будет нанесен непоправимый ущерб.

Группа ученых из обсерватории Рубина (PST) заявляет, что развертывание спутников Starlink нарушит работу миссии по изучению пространства и времени LSST, которая должна начать работу в конце 2021 года и завершить в 2032 году, сообщает Gizmodo.

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Как влияют спутники Starlink на работу наземных телескопов

Астрономы отмечают, что каждое третье изображение будет содержать спутниковый следует, при этом почти все снимки, сделанные в сумерках или на рассвете, будут отмечены по крайней мере одним спутниковым следом. Уже сейчас команда LSST утверждает, что, если не будут приняты срочные меры, запуск проекта придется отложить на 4 года.


Фото, на котором видны следы от спутников Starlink / фото CTIO / AURA / NSF

Для изучения звездного неба обсерватория LSST планирует использовать телескоп длиной 8,4 метра с 3200-мегапиксельной камерой, которая позволяет делать 1000 фотографий каждую ночь. Одной из целей миссии станет выявление опасных астероидов, приближающихся к Земле. Для этого телескоп в идеале должен делать снимки с 30-секундной выдержкой, чтобы зафиксировать далекие объекты, которые в 20 миллионов раз тусклее, чем все, что можно увидеть невооруженным глазом. Из-за этого повышается риск попадания в кадр спутников Илона Маска.


Обсерватория LSST / Фото Rubin Observatory

Проект LSST создаст цветную кинокартину вселенной. Человечество впервые увидит вселенную с панорамным видом в пространстве и времени. Это требует доступа к незасоренному ночному небу, наблюдать за которым было неотъемлемым правом жителей Земли, – рассказывают исследователи.

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Теги: Новости Техно Техно SpaceX Космос
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