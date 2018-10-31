ASUS представила 49-дюймовый монитор ROG Strix с частотой обновления кадров 144 Гц

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ASUS представила 49-дюймовый монитор ROG Strix
ASUS представила 49-дюймовый монитор ROG Strix / Фото из свободных источников

На азиатской выставке электроники Incredible Intelligence 2018 компания ASUS представила немало новинок. В частности, производитель анонсировал 49-дюймовый монитор ASUS ROG Strix XG49VQ.

Об этом сообщает Overclockers.

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ASUS ROG Strix XG49VQ – это 49-дюймовый изогнутый монитор с разрешением Double Full HD (3840 x 1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Соотношение сторон 32: 9, а радиус кривизны 1800 миллиметров.

По мнению представителей ASUS, данная модель ориентирована на создателей контента и геймеров и эквивалентна двум обычным мониторам с диагональю 27 дюймов.

ASUS ROG Strix XG49VQ

Монитор ASUS ROG Strix имеет диагональ 49 дюймов

Новинка наделена поддержкой технологии синхронизации VESA Adaptive-Sync (AMD FreeSync 2) и соответствует стандарту DisplayHDR 400. Тип матрицы не указан, известно лишь, что дисплей обеспечивает 125% охват цветового пространства sRGB.

ASUS ROG Strix XG49VQ

ASUS ROG Strix рассчитан на геймеров

Из фирменных технологий упоминаются ASUS Shadow Boost, DisplayWidget, GameVisual и App Sync.

Компания ASUS не раскрыла подробной информации о сроках выхода монитора ROG Strix XG49VQ и его цену.

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Теги: Техно Гаджеты Asus
Источник: Техно
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