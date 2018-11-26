ASUS представила тонкий и стильный ноутбук VivoBook 14: характеристики

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ASUS VivoBook 14: характеристики и фото
ASUS VivoBook 14: характеристики и фото / ASUS

Компания ASUSTeK Computer анонсировала серию 14-дюймовых ноутбуков VivoBook 14 (X420) с дисплеем NanoEdge. Отметим, новый гаджет получил тонкие рамки вокруг дисплея, а показатель соотношения площади экрана к общей площади крышки составляет 87%.

Об этом сообщает Overclockers.

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Разрешение экрана с антибликовым покрытием может составлять 1366 × 768 или 1920 × 1080 пикселей, причем в старшей модели применяется IPS-панель с углами обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали.

ASUS VivoBook 14
У ASUS VivoBook 14 компактные размеры

Для покупателей будут доступны модификации с процессорами Core i7-8550U / i5-8250U / i3-8130U / i3-7020U, а также 4 или 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR3-2133. За обработку графики отвечает встроенное видеоядро Intel UHD Graphics 620. Дисковая подсистема включает в себя твердотельный накопитель с интерфейсом SATA 6 Гбит / с в формате M.2 объемом от 128 до 512 ГБ.

ASUS VivoBook 14
ASUS VivoBook 14 получил тонкие рамки вокруг дисплея

Набор внешних интерфейсов представлен портами USB 3.1 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type A, HDMI и слотом для карт microSD. За сетевые возможности отвечает двухдиапазонный беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 4.2. В состав старших моделей входит сканер отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello.

ASUS VivoBook 14
ASUS VivoBook 14 поступит в продажу в нескольких модификациях

Физические размеры новинки составляют 322,4 × 210 × 17,7 миллиметра при массе около 1,4 килограмма. Каждый ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 10 S / Pro / Home. Встроенный аккумулятор емкостью 38 Вт / ч обеспечивает время автономной работы до 11 часов и поддерживает быструю зарядку до 60% за 49 минут.

ASUS VivoBook 14

ASUS VivoBook 14 получит сканер отпечатков пальцев

Что касается рекомендованной цены и даты поступления в продажу, то пока данные отсутствуют.

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Теги: Техно Обзоры Гаджеты ноутбук Asus
Источник: Техно
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