Автомат производит идеальный крем для лица: что о нем известно

19 Читати новину українською
Автомат делает идеальный крем для лица: что про это известно
Автомат делает идеальный крем для лица: что про это известно / Itc.ua

Современные косметические компании предлагают кремы для ухода за кожей лица разных типов – сухой, жирной, комбинированной, чувствительной или нормальной. Но такая "типизация" на самом деле весьма условна, поскольку кожа каждого человека по-своему переносит влияние "враждебных" факторов вроде ультрафиолетового излучения, ветра или жесткой воды.

Косметологи уверены, что максимально эффективным для потребителя будет крем, подобранный по индивидуальным характеристикам. Некоторые компании уже предоставляют такие услуги, однако стоимость "персонализированных" косметических средств довольно дорогая.

Читайте также: Создали умную пижаму, которая контролирует качество вашего сна

Сделать подобную продукцию более доступной взялись немецкие ученые из Института машиностроения и автоматизации Общества Фраунгофера, которые объединились в стартап Skinmade.

Виробництво
Производство индивидуальных кремов происходит в этом аппарате

Машина оснащена сенсорным экраном и рядом датчиков, позволяющих получить данные о состоянии кожи на лбу, щеках и в уголках рта человека.

Диво-апарат створить особливий крем, що підходить тільки вам
Чудо-аппарат создаст особый крем, подходящий только вам

Чтобы собрать всю информацию для создания крема, нужно прижать полоску специальной непрозрачной пленки к коже на 30 секунд. При попадании секрета сальных желез полоска становится прозрачной.

Анализируя степень прозрачности, встроенный в устройство сенсор определяет уровень липидов. Также этот аппарат оснащен запатентованной системой оценивания кожной эластичности.

Цена – 40 евро за баночку.

Полученные данные затем обрабатываются с помощью нейронных сетей, и система подбирает формулу идеального крема для каждого человека, после чего стартует процесс производства: машина смешивает различные ингредиенты в нужных пропорциях и фасует крем в баночку объемом 30 миллилитров, которая выдается покупателю.

Индивидуальный продукт, как правило, имеет высокую цену. Но мы смогли обойти это ограничение, а также сделали производство персонализированного крема достаточно быстрым... Наш секрет заключается в инновационном объединении различных этапов дозирования, гомогенизации и очистки,
– рассказывает основатель компании Skinmade Виктор Бальцер.

Сейчас исследователи разместили фирменные устройства в косметических магазинах трех городов Германии.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

 
blog_ava
Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
сегодня
51065
Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект
Источник: Техно 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
7 апреля 22:04 Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
Яніна Ткачук 693
Как компания Apple смогла стать успешной
6 апреля 22:00 Как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк 269
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
3 апреля 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 1323
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
3 апреля 16:03 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 1330
Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
2 апреля 19:05 Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
584
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук