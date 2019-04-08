Автомат производит идеальный крем для лица: что о нем известно

Современные косметические компании предлагают кремы для ухода за кожей лица разных типов – сухой, жирной, комбинированной, чувствительной или нормальной. Но такая "типизация" на самом деле весьма условна, поскольку кожа каждого человека по-своему переносит влияние "враждебных" факторов вроде ультрафиолетового излучения, ветра или жесткой воды.

Косметологи уверены, что максимально эффективным для потребителя будет крем, подобранный по индивидуальным характеристикам. Некоторые компании уже предоставляют такие услуги, однако стоимость "персонализированных" косметических средств довольно дорогая.

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Сделать подобную продукцию более доступной взялись немецкие ученые из Института машиностроения и автоматизации Общества Фраунгофера, которые объединились в стартап Skinmade.



Производство индивидуальных кремов происходит в этом аппарате

Машина оснащена сенсорным экраном и рядом датчиков, позволяющих получить данные о состоянии кожи на лбу, щеках и в уголках рта человека.



Чудо-аппарат создаст особый крем, подходящий только вам

Чтобы собрать всю информацию для создания крема, нужно прижать полоску специальной непрозрачной пленки к коже на 30 секунд. При попадании секрета сальных желез полоска становится прозрачной.

Анализируя степень прозрачности, встроенный в устройство сенсор определяет уровень липидов. Также этот аппарат оснащен запатентованной системой оценивания кожной эластичности.

Цена – 40 евро за баночку.

Полученные данные затем обрабатываются с помощью нейронных сетей, и система подбирает формулу идеального крема для каждого человека, после чего стартует процесс производства: машина смешивает различные ингредиенты в нужных пропорциях и фасует крем в баночку объемом 30 миллилитров, которая выдается покупателю.

Индивидуальный продукт, как правило, имеет высокую цену. Но мы смогли обойти это ограничение, а также сделали производство персонализированного крема достаточно быстрым... Наш секрет заключается в инновационном объединении различных этапов дозирования, гомогенизации и очистки,

– рассказывает основатель компании Skinmade Виктор Бальцер.

Сейчас исследователи разместили фирменные устройства в косметических магазинах трех городов Германии.

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