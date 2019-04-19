"Автомобили Tesla перейдут на полный автопилот": что не так с заявлением Маска

Исполнительный директор Tesla Илон Маск во время беседы с исследователем из Массачусетского технологического института Лексом Фридманом заявил, что до конца 2019 года автопилот автомобилей компании будет превосходить возможности людей по управлению автомобилем.

Прогнозы Маска. Как сообщает Business Insider, тогда Маск отметил, что рубеж, когда вмешательство человека будет снижать безопасность, компания перейдет уже очень скоро – возможно, даже ближе к концу этого года.

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Затем Илон Маск сказал, что технология автопилота Tesla до сих пор улучшалось в геометрической прогрессии.

Я могу ошибаться, но похоже, что именно наша компания значительно опережает всех участников рынка,

– добавил он.

Интервью с Фридманом оказалось очередным в долгой истории смелых предположений, которые озвучивал Маск. Во время февральского интервью ARK Invest руководитель выразил уверенность, что транспортные средства его компании смогут работать без какого-либо вмешательства водителя уже в конце 2019 года, после одобрения со стороны регулирующих органов.



Автомобили Tesla могут перейти на полный автопилот

Перспективы. Некоторые эксперты скептически относятся к способности Tesla так скоро превратить текущую полуавтономную технологию в полноценный автопилот. Отчет исследовательской и консалтинговой компании Navigant Research за 2019 год поставил Tesla на 19 место из 20 компаний, разрабатывающих технологии самоуправляемых автомобилей с точки зрения стратегии и руководства.

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