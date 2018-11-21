Авторы игры Death Stranding приподняли занавес таинственности над проектом
В сети появилась новая порция слухов о загадочной игре Death Stranding. Похоже, отказ Sony от участия в выставке E3 2019 пойдет лишь на пользу геймерам и вскоре трейлер таинственного проекта Хидео Кодзимы покажут публике.
Об этом сообщает 4PDA.
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Любое сообщение от людей, причастных к созданию игр, может быть воспринято читателями как намек на нечто большее. Иногда подобные теории заговоров сложно назвать достоверными, однако на этот раз предположения пользователей и прессы действительно могут оказаться правдой.
Людвиг Форсселл, композитор Kojima Productions, недавно сообщил в Twitter, что его посетил Синъя Цукамото, и вместе они посмотрели какой-то трейлер. О чем конкретно было видео, из сообщения не понятно, но ответ режиссера внес ясность: у себя в аккаунте он похвалил новую работу Кодзимы.
Журналисты пришли к выводу, что речь, вероятно, о Death Stranding. Дальше дело за малым: сопоставить несколько фактов. Во-первых, Sony не планирует проводить PlayStation Experience в этом году, а все крупные выставки позади. Во-вторых, ближайшее важное мероприятие – The Game Awards 2018, и Хидео Кодзима, очевидно, появится на премии, так как он является одним из членов жюри. Видео, таким образом, скорее всего готовят именно к предстоящему событию.
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Некоторые издания, к слову, выступили с еще более громкими заявлениями. Портал Segment Next, ссылаясь на бразильское подразделение Sony, заявил, что на The Game Awards 2018 зрителей ждет не просто еще один туманный и непонятный трейлер. Журналисты уверяют, что во время мероприятия назовут даты выхода Death Stranding и Ghost of Tsushima, еще одного заметного эксклюзива Sony.
Промо-ролик игры Death Stranding – смотрите видео
Проверить правдивость этой новости мы сможем достаточно скоро, осталось лишь потерпеть до декабря.
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