Беспилотным грузовикам Volvo Trucks нашли первое коммерческое применение

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Беспилотные грузовики Volvo Trucks
Беспилотные грузовики Volvo Trucks / ixbt.com

Уже вскоре беспилотные грузовики Volvo Trucks будут перевозить известняк в Норвегии. Таким образом это станет первым коммерческим решением в области транспортировки груза транспортом без водителя.

Об этом сообщает ixbt.com.

Беспилотники будут перевозить известняк из карьера в ближайший порт.

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Этот проект уже прошел тестирование. Согласно планам, беспилотные грузовики выедут на рейс в конце 2019 года.

В норвежской компании убеждены, что поможет повысить эффективность, производительность и конкурентоспособность предприятия.

Как работают беспилотные грузовики Volvo Trucks

Согласно договору, норвежцы не покупают транспорт, а берут его в аренду и платят за каждую тонну перевозимого груза.

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Теги: Техно Норвегия Авто Volvo Искусственный интеллект
Источник: Техно
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