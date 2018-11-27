Беспилотным грузовикам Volvo Trucks нашли первое коммерческое применение

Уже вскоре беспилотные грузовики Volvo Trucks будут перевозить известняк в Норвегии. Таким образом это станет первым коммерческим решением в области транспортировки груза транспортом без водителя.

Об этом сообщает ixbt.com.

Беспилотники будут перевозить известняк из карьера в ближайший порт.

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Этот проект уже прошел тестирование. Согласно планам, беспилотные грузовики выедут на рейс в конце 2019 года.

В норвежской компании убеждены, что поможет повысить эффективность, производительность и конкурентоспособность предприятия.

Как работают беспилотные грузовики Volvo Trucks

Согласно договору, норвежцы не покупают транспорт, а берут его в аренду и платят за каждую тонну перевозимого груза.

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